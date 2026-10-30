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  4. OTT Releases This Week: Vijay Sethupathi's 'Bhatha', Fahadh Faasil's 'Don't Trouble The Trouble' Lead Big Lineup
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Friday, 30 October 2026 (18:31 IST)

നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഈയാഴ്ച സിനിമാപ്പൂരം; വിജയ് സേതുപതിയുടെ 'ബത്ത' മുതൽ ഫഹദിന്റെ 'ഡോണ്ട് ട്രബിൾ ദ ട്രബിൾ' വരെ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Fri, 30 Oct 2026 (15:54 IST)
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ദീപാവലി റിലീസുകളായി തിയേറ്ററുകളില്‍ സിനിമകളെത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ ഒടിടിയിലും സിനിമാക്കാലം. അടുത്തിടെ ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നേടിയ വിജയ് സേതുപതിയുടെ ബത്ത ഉള്‍പ്പടെ നിരവധി സിനിമകളാണ് ഈ ആഴ്ച പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തുന്നത്.
 
വിജയ് സേതുപതി നായകനായ തമിഴ് ചിത്രം 'ബത്ത', ബിജു മേനോന്റെ 'അവറാച്ചന്‍ & സണ്‍സ്', ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ബിഗ് ബജറ്റ് തെലുങ്ക് ഫിലിം 'ഡോണ്ട് ട്രബിള്‍ ദ ട്രബിള്‍', കീര്‍ത്തി സുരേഷും രാധികാ ആപ്‌തേയും അണിനിരക്കുന്ന നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ് വെബ് സീരീസ് 'അക്ക' എന്നിവയാണ് ഈ വാരത്തിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍.
 
ബത്ത (Bhatha - തമിഴ്): 'നടുവിലെ കൊഞ്ചം പക്കത്തെ കാണോം',സീതാക്കത്തി എന്നീ സിനിമകള്‍ക്ക് ശേഷം ബാലാജി തരണീധരന്‍ - വിജയ് സേതുപതി കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. ലിജോ മോള്‍ ജോസാണ് നായിക. വലിയ നിരൂപക പ്രശംസയും തിയേറ്റര്‍ വിജയവും നേടിയ സിനിമ. നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സില്‍ സിനിമ ലഭ്യമാണ്.
 
ഡോണ്ട് ട്രബിള്‍ ദ ട്രബിള്‍ (തെലുങ്ക്): ഫഹദ് ഫാസില്‍ നായകനായി എസ്.എസ്. രാജമൗലി അവതരിപ്പിച്ച ബിഗ് ബജറ്റ് ഫാന്റസി എന്റര്‍ടെയ്നര്‍. സ്ട്രീറ്റ് മജീഷ്യന്‍ 'സൂരി'യായാണ് ഫഹദ് ചിത്രത്തില്‍ വേഷമിടുന്നത്.
 
അവറാച്ചന്‍ & സണ്‍സ് ( മലയാളം): തമ്പി സംവിധാനം ചെയ്ത കുടുംബ ചിത്രം. ബിജു മേനോനൊപ്പം ശ്രീനാഥ് ഭാസി, ഗണപതി, വിനയ് ഫോര്‍ട്ട്, ഉര്‍വശി തുടങ്ങിയവര്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളില്‍ എത്തുന്നു.
 
അക്ക (നെറ്റ്ഫ്‌ലിക്‌സ് സീരീസ്): 1980-കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ക്രൈം-ഗ്യാങ്സ്റ്റര്‍ ത്രില്ലര്‍ സീരീസില്‍ കീര്‍ത്തി സുരേഷും രാധികാ ആപ്‌തേയും പ്രധാനതാരങ്ങളായെത്തുന്നു.
 
സിഗ്മ (തമിഴ്) : നടനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ വിജയുടെ മകന്‍ ജേസണ്‍ സഞ്ജയ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമ. സന്ദീപ് കിഷന്‍ നായകനായുള്ള സിനിമയില്‍ ഫരിയ അബ്ദുള്ളയാണ് നായിക.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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