  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. OM – Tamil Teaser 2 Mammootty Dhanush
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Monday, 7 September 2026 (12:17 IST)

ധനുഷിന്റെ ഗോഡ്ഫാദറായി മമ്മൂട്ടി; മെഗാസ്റ്റാറിന് ട്രിബ്യൂട്ടുമായി 'ഓം' ടീം

Mammootty, Dhanush, OM, OM Tamil Teaser, OM – Tamil Teaser 2 Mammootty Dhanush
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (12:33 IST)
google-news
OM - Mammootty

മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിക്കുന്ന 'ഓം' സിനിമയുടെ തമിഴ് ടീസർ പുറത്തിറക്കി. മമ്മൂട്ടിയുടെ 75-ാം ജന്മദിന സമ്മാനമായാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ടീസർ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 
 
കാർത്തികേയൻ 
 
പൂർണമായി മമ്മൂട്ടിയുടെ മാസും സ്വാഗും കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ടീസറാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളിയായ കാർത്തികേയൻ എന്ന ഡോൺ വേഷത്തിലാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുക. ധനുഷിന്റെ ഗോഡ്ഫാദർ എന്ന നിലയിലാണ് മെഗാസ്റ്റാറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 
 
ആദ്യ ഭാഗം
 
എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ്, 'ഓം, ചാപ്റ്റർ 1 ഉധിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ്'. മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചിത്രത്തിനുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിവരം. 
 
വമ്പൻ ടീം 
 
രാജ്കുമാർ പെരിയസാമിയാണ് കഥയും സംവിധാനവും. ധനുഷിന്റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസും ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്നാണ് നിർമാണം. സംഗീതം സായ് അഭയങ്കർ. എഴിൽ അരസു ആണ് ക്യാമറ. 
 
ടീസർ കാണാം 


റിലീസ് 
 
ഈ വർഷം തന്നെ ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലെത്തും. സായ് പല്ലവി, ശ്രീ ലീല എന്നിവരാണ് നായികമാർ. Also Read: ചതിച്ചോ കാലവർഷം? കേരളത്തിന് പൊള്ളുന്നു; വില്ലൻ എൽ-നിനോ
 
 
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
'മേള'യിൽ തുടങ്ങിയ മമ്മൂട്ടി; വീണ്ടുമെത്തുന്നു 'മേള'യിൽ

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്

ദയ്റ മലയാളത്തിലും എത്തുന്നു, കരീന കപൂറിന് ശബ്ദം നൽകാൻ പാർവതി തിരുവോത്ത്മലയാളത്തിലെ മുന്‍നിര നടിയായ പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് കരിയറിലാദ്യമായി മറ്റൊരു മുന്‍നിര നടിക്ക് വേണ്ടി ശബ്ദം നല്‍കുന്നു.

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നു

Bethlehem Kudumba Unit: മമ്മൂട്ടിക്കില്ലാത്ത ആ നേട്ടവും നിവിൻ പോളി തൂക്കി; ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ് കുതിക്കുന്നുBethlehem Kudumba Unit: ഓണം കളറാക്കി നിവിൻ പോളി - മമിത ബൈജു ചിത്രം 'ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്'. റിലീസ് ചെയ്ത് 11-ാം ദിവസം ആറ് കോടിയാണ് ഇന്ത്യൻ ബോക്‌സ്ഓഫീസിൽ നിന്ന് ചിത്രം നേടിയത്.

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാന

ആഹാ... അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹം സെപ്റ്റംബർ 13നോ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റ് മുക്കി അഹാനകഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി അഹാനയുടെ വിവാഹം ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചാവിഷയമാണ്.

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്

കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 2നെ പറ്റി മമ്മൂക്കയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വരും.. സമയമെടുക്കും : റോണി ഡേവിഡ്ഒരു യഥാര്‍ഥ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയൊരുക്കിയ സിനിമയില്‍ എ എസ് ഐ ജോര്‍ജ് മാര്‍ട്ടിന്‍ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തിയത്. ഒരു കുറ്റവാളിയെ പിടികൂടാനായി ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന്റെ കഥയായിരുന്നു 2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ സിനിമ പറഞ്ഞത്.

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലി

ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയ്ക്കായി പണിയെടുത്തിട്ടില്ല, ടിക്കി ടാക്കയെ പറ്റി ആസിഫ് അലിആക്ഷനാല്‍ സമ്പന്നമാണെന്ന് മാത്രമല്ല തന്റെ കെജിഎഫ് ആയിരിക്കും ടിക്കിടാക്കയെന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ തുറന്നുപറയലും ഒപ്പം വി എസ് രോഹിത്- ആസിഫ് അലി കൂട്ടുക്കെട്ടിലുള്ള വിശ്വാസവും സിനിമയ്ക്ക് വലിയ ഹൈപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധച്ചെലവിന് കാശില്ല, അഡൾട്ട് കണ്ടന്റ് നിയമവിധേയമാക്കാൻ ഉക്രെയ്ൻ; 30,000 ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാൻ ലക്ഷ്യം

യുദ്ധച്ചെലവിന് കാശില്ല, അഡൾട്ട് കണ്ടന്റ് നിയമവിധേയമാക്കാൻ ഉക്രെയ്ൻ; 30,000 ഡ്രോണുകൾ വാങ്ങാൻ ലക്ഷ്യംഅഡല്‍ട്ട് ഇന്‍ഡസ്ട്രിയെ നിയമവിധേയമാക്കുന്നതോടെ വര്‍ഷത്തില്‍ 25 മില്യണ്‍ ഡോളര്‍ ടാക്‌സ് വഴി നേടാനാണ് യുക്രെയ്ന്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പരാതിയും പരിഭവുമെല്ലാം കാണും, പക്ഷേ പാർട്ടിയ്ക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം : എം എ ബേബി

പരാതിയും പരിഭവുമെല്ലാം കാണും, പക്ഷേ പാർട്ടിയ്ക്ക് തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം : എം എ ബേബിസ്ഥാനാര്‍ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് പരാതികള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്കാര്‍ പാര്‍ട്ടി മാറി വൊട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എം എ ബേബി. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ നില്‍ക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അണികള്‍ മനസിലാക്കണം.

സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചാൽ നോക്കിനിൽക്കില്ല, സഭയിൽ കത്തിക്കയറി വിജയ്

സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചാൽ നോക്കിനിൽക്കില്ല, സഭയിൽ കത്തിക്കയറി വിജയ്പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ തൃഷയ്‌ക്കെതിരെ നടത്തിയ വിവാദ ദ്വയാര്‍ഥ പരാമര്‍ശങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. സഭയില്‍ ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയാതെയാണ് വിജയുടെ വിമര്‍ശനം.

വർഗീയത തുറന്നെതിർത്തവരെ വേട്ടയാടരുത്, അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കണം: ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ലീഗ് എംഎൽഎമാർ

വർഗീയത തുറന്നെതിർത്തവരെ വേട്ടയാടരുത്, അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെതിരായ കേസ് പിൻവലിക്കണം: ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനോട് ലീഗ് എംഎൽഎമാർബിഗ് ടിവി സീനിയര്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റിങ് എഡിറ്റര്‍ അപര്‍ണ കുറുപ്പ് നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ ഡോ അബ്ദുള്ള ബാസിലിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകള്‍ പ്രകാരം കേസെടുതതിനെതിരെയാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് എംഎല്‍എമാരായ പികെ ഫിറോസും നജീബ് കാന്തപുരവും രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

ചതിച്ചോ കാലവർഷം? കേരളത്തിന് പൊള്ളുന്നു; വില്ലൻ എൽ-നിനോ

ചതിച്ചോ കാലവർഷം? കേരളത്തിന് പൊള്ളുന്നു; വില്ലൻ എൽ-നിനോകാലവർഷത്തിലും സംസ്ഥാനം കടുത്ത ചൂടിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഇന്നും നാളെയും താപനില മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരാൻ സാധ്യത.