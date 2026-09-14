പൃഥ്വിരാജ്- രാഹുൽ സദാശിവൻ ചിത്രം ഒടിയൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു
പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി രാഹുല് സദാശിവന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒടിയന്: ദി ഏജ് ഓഫ് ഇല്യൂഷന് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്നാണ് സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങുകള് നടന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്സും ഇന്ത്യയിലെ മുന്നിര നിര്മാണകമ്പനിയായ ധര്മ പ്രൊഡക്ഷന്സും ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്. കരണ് ജോഹര്, അദാര് പുനെവാല, അപൂര്വ മേത്ത, സുപ്രിയ മേനോന് എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് സിനിമ നിര്മിക്കുന്നത്.
ഹൊറര് ജോണറില് സിനിമകളൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ രാഹുല് സദാശിവന് ഭൂതകാലം, ഭ്രമയുഗം, ഡയസ് ഇറേ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒടിയനുമായി എത്തുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും മഞ്ജു വാര്യരുമാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിലെ മിത്തുകളെയും ഐതീഹ്യങ്ങളെയും കോര്ത്തിണക്കിയാണ് സിനിമയൊരുക്കുന്നത്.