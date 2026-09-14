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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 14 September 2026 (13:21 IST)

പൃഥ്വിരാജ്- രാഹുൽ സദാശിവൻ ചിത്രം ഒടിയൻ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു

Odiyan the age of illusion, Prithviraj, Manju warrier, Rahul sadasivan
Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 14 Sep 2026 (12:59 IST)
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പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒടിയന്‍: ദി ഏജ് ഓഫ് ഇല്യൂഷന്‍ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചു. ഇന്നാണ് സിനിമയുടെ പൂജ ചടങ്ങുകള്‍ നടന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷന്‍സും ഇന്ത്യയിലെ മുന്‍നിര നിര്‍മാണകമ്പനിയായ ധര്‍മ പ്രൊഡക്ഷന്‍സും ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്. കരണ്‍ ജോഹര്‍, അദാര്‍ പുനെവാല, അപൂര്‍വ മേത്ത, സുപ്രിയ മേനോന്‍ എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമ നിര്‍മിക്കുന്നത്.
 
ഹൊറര്‍ ജോണറില്‍ സിനിമകളൊരുക്കി ശ്രദ്ധേയനായ രാഹുല്‍ സദാശിവന്‍  ഭൂതകാലം, ഭ്രമയുഗം, ഡയസ് ഇറേ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ഒടിയനുമായി എത്തുന്നത്. പൃഥ്വിരാജ് സുകുമാരനും മഞ്ജു വാര്യരുമാണ് സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പത്തൊന്‍പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളത്തിലെ മിത്തുകളെയും ഐതീഹ്യങ്ങളെയും കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് സിനിമയൊരുക്കുന്നത്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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