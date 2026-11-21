ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇടിച്ച്നിന്ന് 'ഒ.എം: ഓപ്പറേഷൻ മോൾ': ആദ്യ ദിനം ആഗോളതലത്തിൽ വാരിയത് 31.55 കോടി രൂപ, ധനുഷിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിംഗ്
ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിങ്ങാണ് സിനിമ നേടിയത്.
തമിഴ് സൂപ്പര്താരം ധനുഷും മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാര് മമ്മൂട്ടിയും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച 'ഒ.എം: ഓപ്പറേഷന് മോളിന്' ബോക്സോഫീസില് തകര്പ്പന് തുടക്കം. 'അമരന്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത സ്പൈ-ആക്ഷന് ത്രില്ലര്, റിലീസ് ദിവസം ഇന്ത്യയില് നിന്ന് മാത്രം 17.70 കോടി രൂപയാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്തത്. ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓപ്പണിങ്ങാണ് സിനിമ നേടിയത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 20.55 കോടി രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷനും വിദേശത്ത് നിന്ന് 11 കോടിയും ആദ്യദിനം സിനിമ കളക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ ആദ്യ ദിനം 31.55 കോടി രൂപയാണ് ആഗോള ബോക്സോഫീസില് നിന്നും സിനിമ നേടിയത്. ധനുഷിന്റെ മുന് ചിത്രങ്ങളായ തേരെ ഇഷ്ക് മേം (16 കോടി), കുബേര (14.75 കോടി), രായന് (13.65 കോടി),കാര (6.20 കോടി) എന്നിവയുടെ ആദ്യദിന കളക്ഷനുകളെയാണ് 'ഒ.എം' മറികടന്നത്.
OM REVIEW! Dhanush impresses with a solid performance, while Sai Pallavi is decent. A gripping action thriller with good moments and an impactful BGM! #OM #OMReview https://t.co/QANTclo5QP— Movienight (@Moviee_nightt) November 20, 2026
രാജ്യവ്യാപകമായി 6,628 ഷോകളിലാണ് ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തത്. സിനിമയുടെ തെലുങ്ക് പതിപ്പ് 4 കോടി രൂപയും കേരളത്തില് 3.70 കോടിയും സിനിമ സ്വന്തമാക്കി. തമിഴ് പതിപ്പ് ആദ്യദിനത്തില് 13.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. രക്തചന്ദന കടത്ത് മാഫിയയെ തകര്ക്കാന് സ്പെഷ്യല് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മേധാവി നിത്യ റെഡ്ഡി ഐ.പി.എസ് (സായ് പല്ലവി) ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന രഹസ്യ ഓപ്പറേഷനാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം. പഴനി എന്ന രഹസ്യ ഏജന്റായി ധനുഷും, 'ബര്മ കാര്ത്തികേയന്' എന്ന കരുത്തുറ്റ അധോലോക നായകനായി മമ്മൂട്ടിയും എത്തുമ്പോള് നസറുദ്ദീന് ഷാ, ശ്രീലീല, ഇന്ദ്രന്സ് എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്. ആദ്യദിനത്തിലെ പ്രകടനം തുടരാനായാല് വാരാന്ത്യത്തില് നേട്ടമുണ്ടാക്കാന് സിനിമയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുകളുടെ വിലയിരുത്തല്. ബോളിവുഡ് സിനിമയായ രാമായണ മാത്രമാണ് നിലവില് ഓമിന് വെല്ലുവിളിയായി പ്രദര്ശനം തുടരുന്ന ചിത്രം.ALSO READ: ഈ രാമായണം ഇടത് അജണ്ട, രാവണൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പോലെ, സിനിമയുടെ ഫണ്ടിംഗ് അന്വേഷിക്കണം: നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്