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  4. Nivin Pauly’s Onam Hit Crosses 200 Crore; Girish A.D. Film Becomes Actor’s First 200-Crore Grosser
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 31 August 2026 (13:27 IST)

ഓണം ബമ്പർ പോയത് ബെത്ലഹേമിലേക്ക്, 200 കോടി കളക്ഷനും മറികറ്റന്ന് നിവിൻ പോളി ചിത്രം

മലയാള സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 200 കോടി സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവില്‍ നിവിന്‍ പോളി ചിത്രം.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (12:57 IST)
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ഓണം റിലീസായെത്തി മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ മനം കീഴടക്കിയതിന് പിന്നാലെ ബോക്‌സോഫീസില്‍ നിന്നും 200 കോടിയും മറികടന്ന് നിവിന്‍ പോളി- മമിത ബൈജു ചിത്രമായ ബെത്‌ലഹേം കുടുംബ യൂണിറ്റ്. ഒണം റിലീസായി എത്തിയ സിനിമ 11 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 200 കോടി ഗ്രോസ് പിന്നിട്ടത്. നിവിന്‍ പോളിയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ 200 കോടി സിനിമയെന്ന നേട്ടവും ബെത്‌ലഹേം സ്വന്തമാക്കി. മലയാള സിനിമയില്‍ ഏറ്റവും വേഗത്തില്‍ 200 കോടി സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് നിലവില്‍ നിവിന്‍ പോളി ചിത്രം.
 
 റിലീസ് ചെയ്ത് ആദ്യ ആഴ്ചയില്‍ തന്നെ വലിയ രീതിയില്‍ പ്രേക്ഷകരെ ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയും ഈ കളക്ഷന്‍ നിലനിര്‍ത്താനും സിനിമയ്ക്കായി. രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലും മികച്ച ഒക്ക്യുപെന്‍സിയാണ് സിനിമയ്ക്കുള്ളത്. 80 ശതമാനത്തിലധികം ഒക്ക്യുപ്പെന്‍സി സിനിമയ്ക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. നിവിന്‍ പോളിയുടെയും മമിത ബൈജുവിന്റെയും ഓണ്‍ സ്‌ക്രീന്‍ കെമിസ്ട്രിയും സ്‌ടോങ് സോണിലുള്ള നിവിന്‍ പോളിയുമാണ് സിനിമയെ കുടുംബപ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരമാക്കിയത്. മലയാള പതിപ്പിന് ലഭിച്ച മികച്ച പ്രതികരണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെ സെപ്റ്റംബര്‍ 4ന് സിനിമയുടെ തെലുങ്ക്, തമിഴ് പതിപ്പുകളും റിലീസിനെത്തും. മലയാളത്തിലെ വിജയം അന്യഭാഷകളിലും ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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