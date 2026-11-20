ഈ രാമായണം ഇടത് അജണ്ട, രാവണൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ പോലെ, സിനിമയുടെ ഫണ്ടിംഗ് അന്വേഷിക്കണം: നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്
രണ്ബീര് കപൂറിനെ നായകനാക്കി നിതേഷ് തിവാരി ഒരുക്കിയ രാമായണ: പാര്ട്ട് 1 തിയേറ്ററുകളില് വമ്പന് പ്രകടനം നടത്തി മുന്നേറുന്നതിനിടെ സിനിമയുടെ ഉള്ളടക്കത്തെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിനെയും രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് നടന് നിതീഷ് ഭരദ്വാജ്. സിനിമ ഒരു അജണ്ടയെപോലെയാണ് തോന്നിക്കുന്നതെന്നും സിനിമയുടെ ഫണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി സര്ക്കാര് അന്വേഷണം വേണമെന്നും എന്ഡിടിവിക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
4,000 കോടി രൂപയുടെ ബജറ്റിലാണ് രാമായണ സിനിമയുടെ 2 ഭാഗങ്ങള് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ ആദ്യഭാഗമാണ് തിയേറ്ററുകളില് മികച്ച വിജയം നേടി മുന്നേറുന്നത്. എ ആര് റഹ്മാന്റെ സംഗീതത്തില് തനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് സിനിമ കണ്ടതോടെ ഇത് മാറിയെന്നും നിതീഷ് പറയുന്നു. സിനിമയിലെ രാവണന് അങ്ങേയറ്റം ഉദാരമതിയും നിതീമാനുമെല്ലാമാണ്. ഇത് രാമായണത്തിന്റെ ധാര്മികതയെ തന്നെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണെന്നും അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യശുദ്ധിയെ തന്നെ ഇല്ലാതെയാക്കിയെന്നും നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് ആരോപിച്ചു.
Nitish Bhardwaj who played Krishna in the legendary Mahabharat by BR Chopra drops more truth bombs and exposes Namit's #Ramayana scam. https://t.co/FjnqblpLGG— The Equalizer (@TheEqualizerIn) November 19, 2026
ശ്രീരാമനെ നിര്വികാരത മാത്രമുള്ള ഒരു നിസാരമനുഷ്യനാക്കി സിനിമയില് താഴ്ത്തിക്കെട്ടി. കണ്ണീരോടെ അയോധ്യ വിട്ടിറങ്ങുന്ന രാമന്റെ ചിത്രീകരണവും ശരിയല്ല. പ്രാണന് പോയാലും വാക്ക് പാലിക്കുക എന്നതാണ് ഇക്ഷ്വാകു രാജവംശത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതില് സിനിമ പരാജയമാണ്. രാവണന്റെ മോശം വശങ്ങളൊന്നും സിനിമയില് കാണിച്ചില്ല. തന്റെ തിന്മകളായിരുന്നു രാവണന്റെ പതനത്തിന് കാരണമെന്നും നിതീഷ് ഭരദ്വാജ് പറയുന്നു.
സിനിമയില് പറയുന്ന പോലെ രാവണന് വിവേകിയും നീതിമാനുമായിരുന്നുവെങ്കില് പിന്നെ എന്തിനാണ് മഹാവിഷ്ണു ശ്രീരാമനായി അവതരിച്ചത്. അവകാര സങ്കല്പത്തെ തന്നെ സിനിമ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങള് വായിക്കാത്ത പുതിയ തലമുറ അടുത്ത 2 വര്ഷത്തേക്ക് രാവണനെ ഹീറോയായി കാണാന് സിനിമ ഇടയാക്കും. വില്ലനെ നായകനാക്കുകയും നായകനെ വില്ലനാക്കുകയുമാണ് സിനിമ ചെയ്തത്. ഈ അജണ്ടയ്ക്ക് പിന്നില് ആരെല്ലാമാണെന്ന് സര്ക്കാര് അന്വേഷിക്കണം. ഇസ്ലാമിനെയോ ക്രിസ്തുമതത്തെ പറ്റിയോ ബോളിവുഡിന് ഇങ്ങനെ സിനിമയുണ്ടാക്കാന് ധൈര്യമുണ്ടാകുമോ എന്നും നിതീഷ് ചോദിച്ചു.ALSO READ: 'ഓം' സിനിമയുടെ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഇതാ