  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത
  4. New Beginning: Actress Swati Reddy Ties the Knot with Director Srikanth Nagothi
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 9 July 2026 (11:18 IST)

രണ്ടാമതും വിവാഹിതാതയായി നടി സ്വാതി റെഡ്ഡി, വരൻ സംവിധായകൻ ശ്രീകാന്ത് നഗോതി, ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് താരം

താരം തന്നെയാണ് വിവാഹചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ബുധനാഴ്ച നടനന്‍ സ്വകാര്യമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം.

Colors Swati Second Marriage
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (11:18 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (11:20 IST)
google-news
മലയാളികള്‍ക്ക് 'ആമേന്‍' എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശോശന്നയായും 'നോര്‍ത്ത് 24 കാതം' എന്ന ചിത്രത്തിലെ നാരായണിയായും പ്രിയങ്കരിയായി മാറിയ തെന്നിന്ത്യന്‍ നടി സ്വാതി റെഡ്ഡി (കളേഴ്‌സ് സ്വാതി) വീണ്ടും വിവാഹിതയായി. താരം തന്നെയാണ് വിവാഹചിത്രങ്ങള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചത്. ബുധനാഴ്ച നടനന്‍ സ്വകാര്യമായ ചടങ്ങിലായിരുന്നു വിവാഹം.
 
ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ Hitched 08-07-2026 എന്ന ലളിതമായ അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് സ്വാതി വിവാഹ ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതീവ ലളിതമായ പരമ്പരാഗത വെള്ള വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചാണ് ഇരുവരും ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തത്. പവിത്രമായ ഹോമകുണ്ഡത്തിന് മുന്നില്‍ ശ്രീകാന്തിന്റെ കൈ ചേര്‍ത്തുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വാതിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതിനകം തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിക്കഴിഞ്ഞു.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Swati (@swati194)

ശ്രീകാന്ത് നഗോതി സംവിധാനം ചെയ്ത് 2023-ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'മന്ത് ഓഫ് മധു' എന്ന സിനിമയില്‍ സ്വാതിയായിരുന്നു നായിക. നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സ്വാതിയുടെ സിനിമയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് സിനിമയിലൂടെയായിരുന്നു. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ സെറ്റില്‍ വെച്ചാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെടുന്നതും പ്രണയത്തിലാകുന്നതും. സ്വാതിയുടെ രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്.  2018-ല്‍ മലയാളി പൈലറ്റായ വികാസ് വസുവിനെ സ്വാതി വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 2023-ഓടെ ഇവര്‍ വിവാഹമോചിതരായിരുന്നു. തീര്‍ത്തും സ്വകാര്യമായാണ് ഇരുവരും വിവാഹമോചിതരായത്.
 
സ്വാതിയുടെ അപ്രതീക്ഷിത വിവാഹ വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ സര്‍പ്രൈസിലാണ് സിനിമാ ആരാധകര്‍. ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ സംവിധായിക നന്ദിനി റെഡ്ഡി, നടി ശ്രേയ ധന്വന്തരി, ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം ജ്വാല ഗുട്ട തുടങ്ങിയ പ്രമുഖര്‍ ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശം

ടിനി ടോമിനെതിരെ കേസെടുക്കാം; അൻസിബയുടെ പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശംകേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ കടവന്ത്ര പൊലീസിനാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്

Alpha The First Kill : ' 18 വയസ്സ്, നിന്റെ ആദ്യ മിഷന്‍': സ്‌പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി ആലിയ, ആല്‍ഫ ടീസര്‍ പുറത്ത്ഒരു വലിയ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൊല്ലാന്‍ വരെ ട്രെയിന്‍ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ട പെണ്‍കുട്ടിയായാണ് ആലിയ സിനിമയിലെത്തുന്നത്.

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾ

ഭാരതി രാജയ്ക്ക് മുൻപും പിൻപും, തമിഴ് സിനിമയെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച സംവിധായകൻ, ഭാരതി രാജ വിട പറയുമ്പോൾയഥാര്‍ഥ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഭാരതിരാജ തന്റെ കാമറ തിരിച്ചുവെച്ചു. ഗ്രാമീണ ജീവിതം അതിന്റെ പച്ചയായ തലത്തില്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാരതിരാജ വിപ്ലവം തീര്‍ത്തത്.

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതി

ടിനി ടോമിനെതിരെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി അന്‍സിബ ഹസന്‍ സൈബര്‍ ആക്രമണം നടത്തുന്നതെന്ന് പരാതിതനിക്കെതിരെ തുടര്‍ച്ചയായി സൈബര്‍ അധിക്ഷേപം നടത്തുന്നുവെന്നും വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തണമെന്നും പരാതിയില്‍ അന്‍സിബ പറയുന്നു.

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?

മോഹൻലാലും മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്‌സ് സംവിധായകനും ഒന്നിക്കുന്നു?അതേസമയം മോഹൻലാലോ ചിദംബരമോ ഈ പ്രൊജക്ടിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല

Kerala Weather: 'മഴയുണ്ടേ കുട വേണം'; എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അലർട്ട്

Kerala Weather: 'മഴയുണ്ടേ കുട വേണം'; എറണാകുളം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അലർട്ട്Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് പുതുക്കിയ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ഒൻപത് ജില്ലകൾക്കു ജാഗ്രതാ നിർദേശം. മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ആറ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇറാന്റെ പട്ടികയില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്: എയര്‍ഫോഴ്സ് വണ്ണിന് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്

ഇറാന്റെ പട്ടികയില്‍ ഞാന്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്: എയര്‍ഫോഴ്സ് വണ്ണിന് വലിയ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് ട്രംപ്മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് അവരുടെ സീറ്റുകള്‍ക്ക് സമീപമുള്ള ബ്ലൈന്റുകള്‍ അടയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണം; ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണം; ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍മതം മാറിയവര്‍ക്ക് സംവരണം വേണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. ഹൈക്കോടതി വിധിയ്‌ക്കെതിരെ തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കി. മതം മാറിയവര്‍ക്ക് പിന്നോക്ക സംവരണത്തിന്റെ ആനുകൂല്യത്തിന് അര്‍ഹത ഉണ്ടാവില്ലെന്ന മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെയാണ് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

എച്ച് 1 ബി വിസ തട്ടിപ്പ്, അമേരിക്കയുടെ കണ്ണില്‍ കുടുങ്ങി കോഗ്‌നിസന്റും, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടം

എച്ച് 1 ബി വിസ തട്ടിപ്പ്, അമേരിക്കയുടെ കണ്ണില്‍ കുടുങ്ങി കോഗ്‌നിസന്റും, അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് ട്രംപ് ഭരണകൂടംവിദേശ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് താല്‍ക്കാലിക തൊഴില്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന എച്ച്-1ബി (H-1B) വിസ, സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പെര്‍ം (PERM) വിസ എന്നിവയില്‍ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകള്‍ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യുഎസ് ലേബര്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ് (തൊഴില്‍ വകുപ്പ്) കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത്.

'പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ഒരു വാഹനത്തെ കാണിക്കൂ': എത്തനോള്‍ വിഷയത്തില്‍ മൗനം വെടിഞ്ഞ് ഗഡ്കരി

'പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ള ഒരു വാഹനത്തെ കാണിക്കൂ': എത്തനോള്‍ വിഷയത്തില്‍ മൗനം വെടിഞ്ഞ് ഗഡ്കരിഇത് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സംരംഭമാണെന്നും ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക നേട്ടങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.