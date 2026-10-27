ഈ ഡ്രസിനെയാണോ കുറ്റം പറഞ്ഞത്?, വിമർശകർക്ക് അതേ നാണയത്തിൽ മറുപടി നൽകി നസ്റിയ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് ചടങ്ങില് നസ്റിയ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
സൂര്യയെ നായകനാക്കി ജിത്തു മാധവന് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സീന് എന്ന സിനിമയിലൂടെ വീണ്ടും സിനിമയില് സജീവമാകുകയാണ് മലയാളികളുടെ പ്രിയ നായിക നസ്റിയ നസീം. വിവാഹശേഷം കൂടെ, സൂക്ഷ്മദര്ശിണി തുടങ്ങിയ സിനിമകളില് നസ്റിയ ഭാഗമായിരുന്നു. ഇത്തവണ സൂര്യയ്ക്കൊപ്പം തമിഴ് സിനിമയിലാണ് താരം അഭിനയിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിനിമയുടെ പ്രമോഷന് ചടങ്ങില് നസ്റിയ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
Nazriya https://t.co/pPuWuTBf4W— The Filmy Reporter (@FilmyReporter_) October 26, 2026
നസ്റിയയില് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്ത്രങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന നിലയിലായിരുന്നു പല കമന്റുകളും. സിനിമയില് എത്തി വര്ഷങ്ങളായിട്ടും നസ്റിയ ഗ്ലാമറസായി വസ്ത്രങ്ങള് ധരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും നസ്റിയയും മാറി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി കമന്റുകളാണ് താരത്തിന് ലഭിച്ചത്. നയ്യാണ്ടി എന്ന തമിഴ് സിനിമയുടെ സംവിധായകനെതിരെ നസ്റിയ കേസ് കൊടുത്ത കാര്യമെല്ലാം പിന്നീട് ചര്ച്ചയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ ഈ വിമര്ശനങ്ങള്ക്കെല്ലാം അതേനാണയത്തില് മറുപടി നല്കിയിരിക്കുകയാണ് താരം.
ഏത് വസ്ത്രം ധരിച്ചതുകൊണ്ടാണോ വിമര്ശനങ്ങള് ലഭിച്ചത് അതേ വസ്ത്രങ്ങള് ധരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് താരം തന്റെ ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവെച്ചത്. ചിത്രത്തിനൊപ്പം കുറിപ്പുകളൊന്നും തന്നെയില്ലെങ്കിലും സോഷ്യല് മീഡിയയിലെ തന്റെ വിമര്ശകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് നസ്റിയയുടെ പോസ്റ്റ്. നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന്റെ ചിത്രത്തിന് കീഴില് കമന്റുകളുമായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നസ്ലിന്, മീര നന്ദന്, അര്ച്ചന കവി,ജിത്തു മാധവന് തുടങ്ങിയവരും കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.