ഭക്തിയും മാസും ചേർത്തൊരുക്കി മുക്കുത്തി അമ്മൻ 2, നയൻതാര ഷോ.. ആദ്യ പ്രതികരണങ്ങൾ
രാമായണത്തിന്റെയും സൂര്യയുടെ സീനിന്റെയും ഇടയില് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടും തിയേറ്ററുകളില് ചലനമുണ്ടാക്കി മുക്കുത്തി അമ്മന് 2. ആര് ജെ ബാലാജി ഒരുക്കിയ മുക്കുത്തി അമ്മന് സിനിമയുടെ സ്വീക്വല് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ സുന്ദര് സിയാണ്. 2020-ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയാണെങ്കിലും കഥാപരിസരത്തിലും അവതരണത്തിലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് സിനിമ നല്കുന്നത്. ആക്ഷനും ഡിവോഷനും പ്രാധാന്യം നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ് സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം.
മൈലാഞ്ചി എന്ന ഗ്രാമത്തില് നടക്കുന്ന ദുരൂഹ സംഭവങ്ങളും പോലീസുകാരിയായ ശക്തി എന്ന നയന്താരയുടെ പോലീസുകാരിയിലൂടെ മുക്കുത്തി അമ്മന് പുനരവതരിക്കുന്നതുമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തം. രജീന കസാന്ഡ്രയാണ് സിനിമയിലെ വില്ലന് വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ena antha 4 suriya fans thavara evanum padam nala irukaanu solala ???? WATCH #MookuthiAmman2 THIS DIWALI !!! https://t.co/BmPnyT8CXK— avi (@ursavian_) November 6, 2026
പൊലീസുകാരിയായും മൂക്കുത്തി അമ്മന്റെ ദിവ്യരൂപത്തിലും നയന്താര സ്ക്രീനില് മികച്ച പ്രകടമാണ് നടത്തുന്നത്. എങ്കിലും തൊണ്ണൂറുകളിലെ ക്ലാസിക് തമിഴ് ഭക്തി ചിത്രങ്ങളെ ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സുന്ദര് സി സിനിമയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. രജീന കസാന്ഡ്രയുറ്റെ വില്ലന് വേഷവും ഉര്വശിയുടെയും യോഗി ബാബുവിന്റെയും കോമഡി രംഗങ്ങളും തിയേറ്ററുകളില് ചിരി പടര്ത്തുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം സിനിമയുടെ ഗ്രാഫിക് രംഗങ്ങള് ശരാശരി നിലവാരം മാത്രമാണ് പുലര്ത്തുന്നത്. ആദ്യഭാഗം ഫാമിലി ഡ്രാമ ആയിരുന്നുവെന്നതും ഇത്തവണ ത്രില്ലര് എലമെന്റുകളുള്ള ഫാന്റസി ലെവലിലേക്ക് മാറിയതും ഫാമിലി ഓഡിയന്സിനെ സിനിമ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്നില്ല.