'എനിക്ക് നോ പറയാൻ മടിയില്ല': നസ്ലെൻ

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 8 സെപ്റ്റംബര് 2025 (12:27 IST)
മലയാള സിനിമയിലെ യുവ താരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഫാൻസുള്ള ആളാണ് നസ്ലെൻ. തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങളിലൂടെ തുടങ്ങിയ കരിയർ ഇന്ന് ലോക വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. നൂറ് കോടിക്ക് മുകളിൽ ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ നേടിയ രണ്ട് ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രങ്ങൾ ഈ യുവതാരത്തിന്റെ പേരിലുണ്ട്. ലോക പ്രൊമോഷൻസിനിടെ ജിഞ്ചർ മീഡിയ എന്റർടൈൻമെന്റ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, താൻ കരിയറിലെ ജീവിതത്തിലും പിന്തുടരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രീതിയെ കുറിച്ച് യുവ നടൻ സംസാരിച്ചു.
'നോ' പറയേണ്ടിടത്ത് അത് പറയുക തന്നെ ചെയ്യും, എന്നതായിരുന്നു അത്. "എനിക്ക് അങ്ങനെ 'നോ' പറയാൻ മടിയില്ല. അങ്ങനെ മടിയുള്ള ഒരാളല്ല," അടുത്തിടെ നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ നസ്ലെൻ കെ ഗഫൂർ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ അപ്പോഴും, ചില കാര്യങ്ങൾ താൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടെന്നും യുവ താരം പറയുന്നു. തനിക്ക് എതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെയാണ് 'നോ' പറയാറുള്ളത് എന്ന് നസ്ലെൻ വെളിപ്പെടുത്തി.
"അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിൽ അധികം റിഗ്രെറ്റ് ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 'നോ' പറയാമായിരുന്നു, എന്ന് പിന്നീട് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല," നസ്ലെൻ വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഈ രീതി താൻ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല, പണ്ട് മുതൽക്ക് തന്നെ ജീവിതത്തിലും പൊതുവായി പിന്തുടരുന്ന ഒന്നാണെന്ന് യുവ നടൻ കൂട്ടി ചേർത്തു.യ്തു.
പുതിയ അഭിമുഖത്തിൽ നസ്ലെൻ നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ നിന്നും, തനിക്ക് ശരിയായി തോന്നാത്ത സിനിമകളോടും, വേഷങ്ങളോടും 'നോ' പറയാൻ യുവ താരം മടിക്കില്ല എന്നത് വ്യക്തമാണ്.