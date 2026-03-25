സംവിധായകൻ സനോജ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മൊണാലിസ

രേണുക വേണു|
Last Modified ബുധന്, 25 മാര്ച്ച് 2026 (09:29 IST)
സിനിമ ചിത്രീകരണത്തിനിടെ സംവിധായകനിൽ നിന്ന് മോശം അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ടെന്ന് കുംഭമേള വൈറല് താരം മൊണാലിസ. സംവിധായകൻ സനോജ് മിശ്രയ്ക്കെതിരെയാണ് ഗുരുതര ആരോപണവുമായി മൊണാലിസ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഷൂട്ടിങ്ങിനിടെ സംവിധായകൻ മൂന്നുതവണ സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ സ്പർശിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, അപ്പോൾ തന്നെ ചെരുപ്പൂരി പ്രതികരിച്ചുവെന്ന് മൊണാലിസ പറഞ്ഞു. തനിക്ക് 18 വയസ്സാകും മുൻപാണ് സനോജ് മിശ്രയിൽ നിന്ന് ഈ ദുരനുഭവം ഉണ്ടായതെന്നും സംഭവത്തിൽ പരാതി നൽകാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ലെന്നും മൊണാലിസ പറയുന്നു.
ഭർത്താവ് ഫർമാൻ ഖാനൊപ്പം എറണാകുളം പ്രസ്ക്ലബ്ബിൽ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മൊണാലിസയുടെ പ്രതികരണം. സംവിധായകനെതിരെ പരാതി കൊടുക്കാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് മൊണാലിസ. നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുവരികയാണെന്നും എന്നാൽ അത് ഏറെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതാണെന്നും മൊണാലിസ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മൊണാലിസയ്ക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായോ എന്നതു സംബന്ധിച്ച് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാറിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്
ദമ്പതികൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. തങ്ങളുടെ വിവാഹം നിയമപരമാണെന്നും സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും ഇരുവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹിന്ദു- മുസ്ലിം വിവാഹം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സംഭവമല്ലെന്നും താൻ എല്ലാ മതങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും ഫർമാൻ പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെയാണ് മൊണാലിസയും ഫർമാൻ ഖാനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം കേരളത്തിൽവെച്ച് നടന്നത്.