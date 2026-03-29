ഞായര്‍, 29 മാര്‍ച്ച് 2026
3 മണിക്കൂറിന് മുകളിലുള്ള സിനിമ, പേട്രിയറ്റ് സെൻസർ കഴിഞ്ഞു, യു/എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് : 3.29 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ട്രെയ്‌ലർ ഉടനെത്തും

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 29 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:54 IST)
മലയാളം സിനിമ ഉറ്റുനോക്കുന്ന വമ്പന്‍ ചിത്രമായ പേട്രിയറ്റിന്റെ സെന്‍സര്‍ കഴിഞ്ഞതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. 13 വര്‍ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ രേവതി കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ഫഹദ് ഫാസില്‍, ദര്‍ശന രാജേന്ദ്രന്‍, നയന്‍താര, സെറിന്‍ ഷിഹാബ് തുടങ്ങി വമ്പന്‍ താരനിരയാണുള്ളത്. ഏപ്രില്‍ 23നാണ് സിനിമ ഗ്ലോബല്‍ റിലീസായി എത്തുക.

സൗത്ത് ഇന്ത്യന്‍ ബോക്‌സോഫീസാണ് സിനിമയുടെ സെന്‍സര്‍ കഴിഞ്ഞതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. മൂന്നര മണിക്കൂറിനടുത്ത് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള സിനിമയ്ക്ക് യു/എ 13+ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെന്‍സര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചതോടെ സിനിമയുടെ ട്രെയ്ലര്‍ ഉടനെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. 3.29 മിനിറ്റ് ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ട്രയ്ലറാണ് അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ട്രെയ്ലര്‍ റിലീസ് എപ്പോഴുണ്ടാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.


