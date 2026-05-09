ശനി, 9 മെയ് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

കഴിഞ്ഞ 13 വർഷമായി ജോർജുകുട്ടി ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നരകത്തിൽ, ഓട്ടത്തിനൊരു അവസാനം വേണ്ടെ..

ദൃശ്യം 3 മെയ് 21ന് റിലീസിനെത്തുമ്പോള്‍ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഏറെയാണ്.

Drishyam 3
Drishyam 3
ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified ശനി, 9 മെയ് 2026 (16:38 IST)
മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാപ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് ഒന്നടങ്കം പരിചിതമായ സിനിമാ ഫ്രാഞ്ചൈസിയാന് ദൃശ്യം. ജോര്‍ജുകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തില്‍ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ അതിഥിയും അതിനെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഓരോ മലയാളിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനാല്‍ തന്നെ ദൃശ്യം 3 മെയ് 21ന് റിലീസിനെത്തുമ്പോള്‍ സിനിമയെ പറ്റിയുള്ള പ്രതീക്ഷയും ഏറെയാണ്.
മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്കെത്തുമ്പോള്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി പല സര്‍പ്രൈസുകളുമുണ്ടെന്ന് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറയുന്നു.


കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ 13 വര്‍ഷമായി ജോര്‍ജുകുട്ടി ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നരകത്തിലാണ്. കുറ്റബോധം അയാളെ വേട്ടയാടുന്നു. ഓരോ നിമിഷവും താന്‍ പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ഭയമുണ്ട്. മക്കള്‍ വലര്‍ന്നു. അവര്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ജോര്‍ജുകുട്ടിക്ക് ഒരു അവസാന ഓട്ടം വേണം. അതായിരിക്കും സിനിമയെന്നാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന്‍ പരിപാടിക്കിടെ വ്യക്തമാക്കിയത്. മൂന്നാം ഭാഗത്തില്‍ ജോര്‍ജുകുട്ടിയുടെ ആന്തരിക സംഘര്‍ഷമാകും എന്ന സൂചനയാണ് സംവിധായകനായ ജിത്തുജോസഫ് നല്‍കുന്നത്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :