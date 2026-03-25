ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

മതവികാരം വൃണപ്പെടുത്തി,രൺവീർ ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കോടതി, ശയനപ്രദക്ഷിണം കൂടെയാകാമായിരുന്നുവെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

تن്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നിരുപാധികം ക്ഷമാപണം നടത്തി സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് രണ്‍വീര്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Ranveer singh
Photo Credit X
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 25 മാര്‍ച്ച് 2026 (11:33 IST)
ബോളിവുഡില്‍ ധുരന്ധറടക്കമുള്ള ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുമായി നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങിന് എട്ടിന്റെ പണി. സ്‌ക്രീനില്‍ എന്ത് കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും കയ്യടിക്കാന്‍ ആളുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയ പാവം രണ്‍വീറിന് ദൈവക്കോലത്തെ അനുകരിക്കാന്‍ തോന്നിയ ആ നിമിഷത്തെയാവും രണ്‍വീര്‍ ഇപ്പൊള്‍ പഴിക്കുന്നുണ്ടാവുക.'കാന്താര'യിലെ റിഷഭ് ഷെട്ടിയുടെ ആ ഗംഭീര പ്രകടനം കണ്ടപ്പോള്‍, ഗോവയില്‍ വെച്ച് അതൊന്ന് വെറുതെ കാണിച്ചുകൊടുക്കാം എന്ന് കരുതിയ രണ്‍വീറിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷവിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

'മിസ്റ്റര്‍ രണ്‍വീര്‍, നിങ്ങള്‍ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നും മതവികാരം നിങ്ങള്‍ വൃണപ്പെടുത്തിയെന്നുമാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഗോവ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്‍ സമാപന ചടങ്ങില്‍ സ്റ്റേജില്‍ കയറിയ ആവേശത്തില്‍ അന്ന് ചെയ്തതിന് ഇത്ര വില നല്‍കേണ്ടിവരുമെന്ന് രണ്‍വീര്‍ സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും കണ്ടിരിക്കില്ല. തന്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് നിരുപാധികം ക്ഷമാപണം നടത്തി സത്യവാങ്മൂലം സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് രണ്‍വീര്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ചാമുണ്ഡി ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും രണ്‍വീര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം പല രീതിയിലാണ് കോടതി വിധിയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ നോക്കികാണുന്നത്. കോടതി ശിക്ഷയായി ചാമുണ്ഡിയോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ശയനപ്രദക്ഷിണം കൂടി ശിക്ഷയായി നല്‍കാമായിരുന്നുവെന്ന് കോടതിയെ പരിഹസിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അതേസമയം സെലിബ്രിട്ടികളല്ല ആരായാലും മതവികാരം വെച്ച് കളിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നവരും ഏറെയാണ്.




