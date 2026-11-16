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  4. Meet IPS Merin Joseph: The Kerala Police Officer Whose Look Inspired Sai Pallavi’s Role in 'OM: Chapter 1'
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 16 November 2026 (20:15 IST)

ഓമിലെ സായ് പല്ലവിയുടെ പോലീസ് ലുക്കിന് പ്രചോദനമായ മലയാളി ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ; ആരാണ് മെറിൻ ജോസഫ്?

നിലവില്‍ കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ് മെറിന്‍ ജോസഫ്.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (17:17 IST)
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ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി എന്നിവര്‍ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന 'ഓം: ചാപ്റ്റര്‍ 1 - ഉധിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ സായ് പല്ലവിയുടെ പോലീസ് വേഷം ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തില്‍ മുടി മുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സായ് പല്ലവിയുടെ ഗെറ്റപ്പിന് പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായ മെറിന്‍ ജോസഫില്‍ നിന്നായിരുന്നുവെന്ന് സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ രാജ്കുമാര്‍ പെരിയസാമി തുറന്നുപറഞ്ഞിരുന്നു. സിനിമയിലെ സായ് പല്ലവിയുടെ കഥാപാത്രം മെറിന്‍ ജോസഫിന്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതല്ലെങ്കിലും ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ ഗാംഭീര്യവും ശരീരഭാഷയും മനസ്സിലാക്കാന്‍ മെറിന്‍ ജോസഫിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് റഫറന്‍സായി ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് സംവിധായകന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.
 
 ആരാണ് മെറിന്‍ ജോസഫ്?
 
1990 ഏപ്രില്‍ 20-ന് കേരളത്തില്‍ ജനിച്ച മെറിന്‍ ജോസഫ് ഡല്‍ഹിയിലാണ് വളര്‍ന്നത്. ഡല്‍ഹി സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് കോളേജില്‍ നിന്ന് ചരിത്രത്തില്‍ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, ആദ്യ ശ്രമത്തില്‍ തന്നെ അഖിലേന്ത്യാ തലത്തില്‍ 189-ാം റാങ്കോടെ യു.പി.എസ്.സി സിവില്‍ സര്‍വീസ് പരീക്ഷ വിജയിച്ച് 2013 ബാച്ച് കേരള കേഡര്‍ ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയായി.
 
ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തില്‍ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി നേട്ടങ്ങള്‍ മെറിന്‍ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2017-18 കാലയളവില്‍ കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണറായി (DCP) സേവനമനുഷ്ഠിക്കവെ, കാണാതായ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും കണ്ടെത്തുന്നതില്‍ നടത്തിയ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഡി.ജി.പിയുടെ പ്രശംസാപത്രം (Commendation Disc) നേടി. തുടര്‍ന്ന് കേരളത്തിലെ 13 റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള എസ്.പിയായും പ്രവര്‍ത്തിച്ചു.
 
2018-ലെ മഹാപ്രളയകാലത്ത് സംസ്ഥാന മോണിറ്ററിംഗ് സെന്ററില്‍ നടത്തിയ സ്തുത്യര്‍ഹമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രശംസാപത്രവും മെറിന്‍ ജോസഫിന് ലഭിച്ചു. കൂടാതെ, 13 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ സൗദി അറേബ്യയില്‍ നിന്ന് നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് നിയമത്തിന് മുന്നില്‍ കൊണ്ടുവന്നതിലും മെറിന്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. നിലവില്‍ കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചുവരികയാണ് മെറിന്‍ ജോസഫ്.
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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