ബുധന്‍, 13 മെയ് 2026
3 മണ്ടൻ കല്യാണങ്ങൾ, ജീവിതത്തിലെ 17 വർഷം വെറുതെ കളഞ്ഞെന്ന് മീര വാസുദേവ്

ജിതിൻരാജ് കെ വി|
മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകര്‍ക്ക് സിനിമകളിലൂടെയും സീരിയലുകളിലൂടെയും സുപരിചിതയാണ് മീര വാസുദേവ്. മോഹന്‍ലാല്‍ നായകനായ തന്മാത്രയിലൂടെ കരിയര്‍ ആരംഭിച്ച മീരയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും സിനിമയില്‍ മുന്‍നിര നായികയായി തിളങ്ങാന്‍ സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് ടെലിവിഷന്‍ സീരിയലുകളിലൂടെയാണ് താരം മലയാളികള്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരിയായത്.അടുത്തിടെയാണ് താരം തന്റെ മൂന്നാം വിവാഹത്തില്‍ നിന്നും വിവാഹമോചനം നേടിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ധന്യ വര്‍മയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ തന്റെ വിവാഹങ്ങളെ പറ്റി തുറന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് താരം.

3 മണ്ടന്‍ കല്യാണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജീവിതത്തിലെ 17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ കളഞ്ഞെന്നാണ് താരം പറയുന്നത്. ഞാന്‍ എന്റെ മകനോട് പറയാറുണ്ട്. 3 കല്യാണങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി 17 വര്‍ഷങ്ങള്‍ വെറുതെ കളഞ്ഞെന്ന്. ബുദ്ധിപരമായി വര്‍ക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ആ സമയം കൊണ്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍. സിനിമ, ഫിറ്റ്‌നസ്, മികച്ച ഒരു കൂട്ടായ്മ എല്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ സാധിച്ചില്ല. അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സഹോദരിയുടെയും കൂടെ കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാമായിരുന്നു. എന്നെ വിലക്കുറച്ച് കണ്ടവര്‍, ബഹുമാനിക്കാത്തവര്‍ അവര്‍ക്ക് വേണ്ടി അത്തരം ബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തി. മീര വാസുദേവ് പറഞ്ഞു.


