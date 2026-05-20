ദൃശ്യം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു, മമ്മൂക്കയാണ് നല്ല വേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ചത് : മീന
ലോകമെങ്ങുമുള്ള മലയാളികള് ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് മോഹന്ലാല്- ജീത്തു ജോസഫ് കൂട്ടുക്കെട്ടില് ഒരുങ്ങുന്ന ദൃശ്യം 3. നവംബര് 21നാണ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയുടെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാറ്റ് ഷോയ്ക്കിടെ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് സിനിമയിലെ നായികയായ മീന. ദൃശ്യത്തിന്റെ ആദ്യഭാഗത്തിന്റെ തിരക്കഥ കേട്ട ശേഷം സിനിമ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു തന്റെ മറുപടിയെന്ന് മീന പറയുന്നു.
ആശിര്വാദ് സിനിമാസ് പുറത്തുവിട്ട ചാറ്റ് ഷോയ്ക്കിടെയാണ് മീന ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. ആദ്യഭാഗത്തില് അഭിനയിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോള് ആലോചിക്കുമ്പോള് എന്തൊരു വിഡ്ഡിത്തമായിരുന്നു അതെന്ന് തോന്നുന്നു. അന്ന് മകള്ക്ക് 2 വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു. അവളെ വിട്ടിട്ട് വരാന് പറ്റില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് പറഞ്ഞത്. ജീത്തു എന്നെ കാണുന്നതിനെ മുന്പെ മമ്മൂക്ക പറഞ്ഞിരുന്നു. നല്ല കഥാപാത്രമാണ്, നിനക്ക് ചേരും എന്നെല്ലാം. അപ്പോഴും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. ആ കഥാപാത്രത്തെ പൂര്ണതയില് അവതരിപ്പിക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് എനിക്കായി എന്ത് സൗകര്യവും ചെയ്തുതരാമെന്ന് ആന്റണി പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് റാണിക്ക് യെസ് പറഞ്ഞത്. മീന പറഞ്ഞു.
ആശിര്വാദ് സിനിമാസിന്റെ ബാനറില് ആന്റണി പെരുമ്പാവൂര് നിര്മിച്ച ദൃശ്യം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി സിനിമയായിരുന്നു. മലയാളത്തിന് പുറമെ അന്യഭാഷകളിലേക്കും മൊഴി മാറ്റിയ ദൃശ്യം എല്ലാ ഭാഷകളിലും വലിയ വിജയമായിരുന്നു. മോഹന്ലാലിനൊപ്പം മീന, എസ്തര് അനില്, അന്സിബ ഹസന് എന്നിവരും സിനിമയില് മുഖ്യവേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. 2013ലായിരുന്നു ദൃശ്യം പുറത്തിറങ്ങിയത്. രണ്ടാം ഭാഗം 2021ലും റിലീസ് ചെയ്തു.