ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026
ബി ടൗണിൽ തിളങ്ങി 'കീർത്തി സുരേഷ്': റാണി മുഖർജിക്കും രേഖയ്ക്കുമൊപ്പം 'മർദാനി 3' സ്പെഷ്യൽ സ്ക്രീനിംഗിൽ ഞെട്ടിച്ച് താരം

ബോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖര്‍ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം കീര്‍ത്തി സുരേഷ്.

Mardaani 3, Special Screening, Keerthy Suresh, Rani mukherji,Rekha
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ബുധന്‍, 25 ഫെബ്രുവരി 2026 (10:48 IST)
ബോളിവുഡ് സിനിമാ ലോകത്തെ പ്രമുഖര്‍ക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിട്ട് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയതാരം കീര്‍ത്തി സുരേഷ്. റാണി മുഖര്‍ജി പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന 'മര്‍ദാനി 3' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രദര്‍ശനത്തിനിടെയാണ് കീര്‍ത്തി ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. ബോളിവുഡിലെ നിത്യഹരിത നായിക രേഖ, റാണി മുഖര്‍ജി, ഹുമ ഖുറേഷി എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ താരം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍
പങ്കുവെച്ചു.

'മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സായാഹ്നം' എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് ബി ടൗണ്‍ സുന്ദരിമാര്‍ക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ കീര്‍ത്തി ഇന്‍സ്റ്റാഗ്രാമില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കറുത്ത പാന്റ് സ്യൂട്ടില്‍ സ്‌റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലാണ് കീര്‍ത്തി ചടങ്ങിനെത്തിയത്. ബോളിവുഡിലെ മുന്‍നിര നായികമാര്‍ക്കൊപ്പം നില്‍ക്കുന്ന കീര്‍ത്തിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇതിനോടകം വൈറലായിക്കഴിഞ്ഞു.

മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ 'മര്‍ദാനി' പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം ഭാഗമാണ് 'മര്‍ദാനി 3'. ആയുഷ് ഗുപ്തയുടേതാണ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും തിരക്കഥയും. മുംബൈ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥ ശിവാനി ശിവാജി റോയ് എന്ന കരുത്തുറ്റ കഥാപാത്രത്തെയാണ്
റാണി മുഖര്‍ജി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ മലയാളത്തിലും തെലുങ്കിലുമായി ഒരുപോലെ സജീവമാണ് കീര്‍ത്തി. വിജയ് ദേവരകൊണ്ട നായകനാകുന്ന 'റൗഡി ജനാര്‍ദന', ആന്റണി വര്‍ഗീസ് നായകനാകുന്ന മലയാള ചിത്രം 'തോട്ടം' എന്നിവയാണ് കീര്‍ത്തിയുടേതായി ഇനി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള പ്രധാന ചിത്രങ്ങള്‍. തമിഴ്, തെലുങ്ക് ഭാഷകള്‍ക്ക് പുറമെ ബോളിവുഡിലും ചുവടുറപ്പിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് താരം.


