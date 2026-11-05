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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Thursday, 5 November 2026 (20:39 IST)

നായികയ്ക്ക് നേരെ ആസിഡ് ഒഴിക്കുക, ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യരുതെന്ന് ആസിഫിനോട് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു : മനു അശോകൻ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (16:50 IST)
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Screen Grab : manorama max
2019ല്‍ തിയേറുകളിലെതി വിജയം നേടിയ സിനിമയായിരുന്നു പാര്‍വതി തിരുവോത്ത് പ്രധാന കഥാപാത്രമായെത്തിയ ഉയരെ എന്ന സിനിമ. പാര്‍വതിക്ക് പുറമെ ആസിഫ് അലി, ടൊവിനോ തോമസ് എന്നിവരായിരുന്നു ഉയരെയിലെ മറ്റ് പ്രധാന താരങ്ങള്‍. സിനിമയില്‍ ടോക്‌സിക് സ്വഭാവമുള്ള ഗോവിന്ദ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സിനിമയില്‍ ആസിഫ് അലി എത്തിയത്.
 
നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രങ്ങള്‍ ആസിഫ് മുന്‍പ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ ഉയരെയിലെ വേഷം ആസിഫ് അലി ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്ന് ഇപ്പോള്‍ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ മനു അശോകന്‍. ദ ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മനു അശോകന്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.
 
 ആസിഫിനെ സമീപിച്ചത് ആസിഫ് ചെയ്യില്ലായിരിക്കും എന്ന ധാരണയോട് കൂടിയാണ്. ഗോവിന്ദ് എന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്യാന്‍ നിരന്തരമായി വില്ലന്‍ വേഷം ചെയ്യുന്ന ഒരാള്‍ മതിയായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ആ ഇമ്പാക്റ്റ് കിട്ടില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യന്‍ എന്ന ഇമേജുള്ള ഒരാള്‍ വേണമായിരുന്നു. ആസിഫ് അപ്പോള്‍ സണ്‍ഡേ  ഹോളിഡേ പോലുള്ള ഹിറ്റുകള്‍ ചെയ്ത നായകനായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരാള്‍ ഈ സിനിമ ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങള്‍ പരസ്പരം നൂറ് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു.
 
എങ്കിലും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചുനോക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് ആസിഫിനെ സമീപിച്ചത്. ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് ആണ്, എക്‌സ്ട്രീം ആണ്. പക്ഷേ ആസിഫ് അതിനെ ഒരു പെര്‍ഫോര്‍മര്‍ എന്ന രീതിയിലാണ് സമീപിച്ചത്. ബോബിച്ചേട്ടന്‍ ആ സീന്‍ നരേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ആസിഫ് ഭയങ്കര ഷോക്കായി പോയി. ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നതൊന്നും എക്‌സ്‌പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. മാക്‌സിമം അടിക്കും, മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. ആസിഡ് ഒഴിക്കുക എന്നത് നമുക്ക് പരിചിതമായ കാര്യമല്ല. ആസിഫ് ഷോക്കായി പോയി. പലരും ആസിഫിനോട് ഇത് ചെയ്യരുത്, നെഗറ്റീവ് ആണ്. പ്രശ്‌നമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാല്‍ ആക്ടര്‍ എന്ന ഒന്നിനാണ് പുള്ളില്‍ മുന്‍തൂക്കം കൊടുത്തത്. അല്ലെങ്കില്‍ ആസിഫിനെ പോലെ ആ സമയത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ആക്ടര്‍ അവിടെ യെസ് പറയില്ല. മനു അശോകന്‍ പറഞ്ഞു.ALSO READ: Ramayana First responses : രാമനെ സ്ക്രീനിൽ മറികടന്ന് യഷിൻ്റെ രാവണൻ, രാമായണം ഹിറ്റടിക്കും, ആദ്യപ്രതികരണങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
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