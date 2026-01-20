ചൊവ്വ, 20 ജനുവരി 2026
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

വിവാഹം ഒന്നിന്റെയും അവസാന വാക്കല്ല... ഇങ്ങനെ പറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ ഇന്നുണ്ട്- മഞ്ജു വാര്യ‍ർ

"വിവാഹം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് സ്വന്തം തീരുമാനമായിരിക്കണം"

Manju Warrier, Marrigae, actress manju, manju,മഞ്ജു വാരൃർ, വിവാഹം, മഞ്ജു, നടി മഞ്ജു വാര്യർ
രേണുക വേണു| Last Updated: ചൊവ്വ, 20 ജനുവരി 2026 (12:27 IST)
Manju Warrier
വിവാഹം ഒന്നിന്റെയും അവസാന വാക്കല്ല എന്ന് നടി മഞ്ജു വാര്യർ. വിവാഹം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് സ്വന്തം തീരുമാനമായിരിക്കണമെന്നും
ഇങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ ധൈര്യ കാണിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഇന്ന് കാണാമെന്നും മഞ്ജു പറഞ്ഞു. കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ 'പറന്നുയരാം കരുത്തോടെ' എന്ന കാമ്പയിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായി ചുമതലയേൽക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നടി.

"വിവാഹം ഒന്നിന്റെയും അവസാന വാക്കല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾ ധൈര്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹം വേണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് സ്വന്തം തീരുമാനമായിരിക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടികളെ കാണാം. അതിലും ഭം​ഗി എനിക്ക് തോന്നിയത് അതിന് പൂർണമായും പിന്തുണ കൊ‌ടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കാണുമ്പോഴാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ വളരെ ശുഭകരമായിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്" - മഞ്ജു വാര്യർ പറഞ്ഞു.

സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വയം ശാക്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം പോരാ എന്നും അതിന് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം
സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും മഞ്ജു പറഞ്ഞു. സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമ അവർക്ക് ചിറകുകൾ കണ്ടെത്താനും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിന് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ 'പറന്നുയരാം
കരുത്തോടെ' പോലെയുള്ള പരിപാടികൾ സഹായകരമാകുമെന്നും മഞ്ജു പറഞ്ഞു.

തന്റെ ജീവിതത്തിലും ചില ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്, ഡ്രൈവിങ്, നീന്തൽ, ബൈക്ക് റൈഡിങ് എന്നിവ അതിൽ ചിലതാണ്, ഓരോ സ്ത്രീയും സ്വയം അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്നും മഞ്ജു പ്രസം​ഗത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :