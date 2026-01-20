അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ചൊവ്വ, 20 ജനുവരി 2026 (18:35 IST)
വിവാഹമെന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വാക്കല്ലെന്നും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങള് നിറവേറ്റാന് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രധാനമാണെന്നും മഞ്ജു വാര്യര്. കേരള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ പറന്നുയരാം കരുത്തോടെ എന്ന ക്യാമ്പയ്ന്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസഡര് എന്ന നിലയില് സംസാരിക്കവെയാണ് മഞ്ജു വാര്യര് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. വിവാഹം കഴിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് സ്വന്തം തീരുമാനമായിരിക്കണമെന്നും മക്കളുടെ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങള്ക്ക് മാതാപിതാക്കള് പിന്തുണ നല്കുന്നതിനെ താന് നല്ല മാറ്റമായാണ് കാണുന്നതെന്നും മഞ്ജു വാര്യര് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
വിവാഹം ചെയ്യണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സ്വതന്ത്രമായ വ്യക്തിഗത തീരുമാനം ആയിരിക്കണം. ആ തീരുമാനത്തെ സമൂഹവും കുടുംബവും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടെതുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ മഞ്ജു മുന്കാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് പല മാതാപിതാക്കളും പെണ്മക്കളുടെ സ്വതന്ത്ര തീരുമാനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുതിനെ ശരിയായ മാറ്റമായാണ് കാണുന്നതെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.