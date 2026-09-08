മണിരത്നത്തിനൊപ്പം വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും , പുതിയ ചിത്രത്തിന് പേരായി
വിജയ് സേതുപതി, സായ് പല്ലവി എന്നിവരെ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മണിരത്നം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റര് പുറത്ത്. ഇഞ്ചിവെള്ളം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് ഇന്നലെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ടൈറ്റിലിനൊപ്പം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും അണിയറപ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടു. വിജയ് സേതുപതി, സായ് പല്ലവി എന്നിവരാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററിലുള്ളത്. തഗ്ലൈഫിന് ശേഷം മണിരത്നം ഒരുക്കുന്ന സിനിമ 2027 ജനുവരിയില് തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
എ ആര് റഹ്മാനാണ് സിനിമയുടെ സംഗീത സംവിധായകന്. എഡിറ്റര് ശ്രീകര് പ്രസാദ്. വിജയ് സേതുപതിയും സായ് പല്ലവിയും ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമ റൊമാന്റിക് സിനിമയായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇതിന് മുന്പ് 2018ല് വിജയ് സേതുപതി മണിരത്നത്തിന്റെ ചെക്ക സിവന്ത വാനത്തില് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷന്സും മദ്രാസ് ടാക്കീസും ചേര്ന്നാന് സിനിമയുടെ നിര്മാണം.ALSO READ: അങ്ങനെയാണ് മമ്മൂട്ടി പുകവലിയെന്ന ദുശീലം നിർത്തുന്നത്..!