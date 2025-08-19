ശനി, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2025
Mammootty: മമ്മൂട്ടി പൂർണ രോഗവിമുക്തൻ; മലയാള സിനിമ ലോകത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് അവസാനം

'ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കണ്ടു, ദൈവമേ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി.' എന്നാണ് ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രേണുക വേണു| Last Updated: ചൊവ്വ, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (14:07 IST)
ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തുടര്‍ന്ന് അഞ്ചു മാസത്തോളമായി സിനിമയില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ തിരിച്ചുവരവ് ഉടന്‍. മമ്മൂട്ടി പൂര്‍ണ രോഗമുക്തി നേടി. ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ച വരികള്‍ ആണ് സിനിമ ലോകത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയ്ക്ക് ഫലം കണ്ടു,
ദൈവമേ നന്ദി, നന്ദി, നന്ദി.' എന്നാണ് ആന്റോ ജോസഫ് ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. അര്‍ബുദ ബാധിതനായിരുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ അവസാന ടെസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയെന്നാണ് സൂചന. പോസ്റ്റിനു താഴെ 'പൂര്‍ണമായി ഭേദപ്പെട്ടോ? എത്രയോ വലിയ വാര്‍ത്ത' എന്ന് നടി മാല പാര്‍വതിയും 'സന്തോഷവാര്‍ത്ത' എന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ടി.എന്‍ പ്രതാപനും കമന്റുചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 'ദൈവമേ നന്ദി' എന്നാണ് 'പുഴു' സിനിമ സംവിധായിക രത്തീനയുടെ കമന്റ്.


ആരോഗ്യകരമായ കാരണങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സിനിമയില്‍ നിന്ന് മാത്രമല്ല പരസ്യമായ എല്ലാ പരിപാടികളില്‍ നിന്നും മാസങ്ങളായി മമ്മൂട്ടി വിട്ടുനില്‍ക്കുകയായിരുന്നു. വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദന്‍ മരണപ്പെട്ടപ്പോള്‍ പോലും മമ്മൂട്ടി കാണാനെത്തിയിരുന്നില്ല. ചികിത്സയിലായിരുന്നു അപ്പോഴെന്നാണ് വിവരം.നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം, നവാഗതനായ ജിതിന്‍ കെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കളങ്കാവല്‍ എന്നിവയാണ് മമ്മൂട്ടിയുടേതായി വരാനിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍. മഹേഷ് നാരായണന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മോഹന്‍ലാല്‍, കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്‍, ഫഹദ് ഫാസില്‍ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. ജിതിന്‍ ജെ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'കളങ്കാവല്‍' മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ല് ആകുമെന്നാണ് സൂചന.


