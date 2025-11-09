ഞായര്‍, 9 നവം‌ബര്‍ 2025
  1. വിനോദം
  2. സിനിമ
  3. സിനിമാ വാര്‍ത്ത

Mammootty's Amaram Re Release: പതിനായിരം പോലും തികച്ച് കിട്ടിയില്ല? അച്ചൂട്ടിയുടെ രണ്ടാം വരവ് വെറുതെയായി; റീ റിലീസിനെ ട്രോളി പ്രേക്ഷകർ

35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്.

നിഹാരിക കെ.എസ്| Last Modified ഞായര്‍, 9 നവം‌ബര്‍ 2025 (11:55 IST)
മോളിവുഡിൽ റീ റിലീസ് ട്രെന്റ് തുടരുകയാണ്. മോഹൻലാൽ നായകനായെത്തിയ രാവണപ്രഭു തിയേറ്ററിൽ വൻ ഓളം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അമരം എന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ ദിവസം റീ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. 35 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ചിത്രം തിയറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. എന്നാൽ, ചിത്രത്തിന് വലിയ ഓളമൊന്നുമില്ല.

റീ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് ആദ്യ ദിനം തന്നെ നിരാശയാണ് ലഭിച്ചത്. പലയിടത്തും പ്രേക്ഷകരില്ലാതെ വന്നതോടെ ഷോകൾ റദ്ദാക്കേണ്ടി വന്നു. ആദ്യ ദിനത്തിൽ ചിത്രത്തിന് 7,328 രൂപ മാത്രമാണ് നേടാനായതെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ മമ്മൂട്ടിയുടേതായി റീ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളായ പാലേരിമാണിക്യവും ആവനാഴിയും വല്ല്യേട്ടനുമെല്ലാം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പരാജയങ്ങളായിരുന്നു. അമരവും ഈ പാത പിന്തുടരുകയാണ്.

ആവനാഴിയുടെയും പാലേരിമാണിക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് അമരം തകർത്തു എന്നാണ് ചിലർ പരിഹാസരൂപേണ എക്സിൽ കുറിക്കുന്നത്. ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ആയിരം ടിക്കറ്റുകൾ പോലും വിറ്റുപോയിട്ടില്ല എന്നും പോസ്റ്റുകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.


അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :