മമ്മൂട്ടി-അടൂർ ടീമിന്റെ 'പദയാത്ര'; ട്രെയ്ലർ നാളെ
അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനൊപ്പം കെ.വി.മോഹൻകുമാർ കൂടി ചേർന്നാണ് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് നിർമാണം
Mammootty - Adoor Gopalakrishnan
മമ്മൂട്ടിയെ നായകനാക്കി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പദയാത്ര' തിയറ്ററുകളിലേക്ക്. ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയ്ലർ നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 12) റിലീസ് ചെയ്യും. ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 8.55 ന് ട്രെയ്ലർ പുറത്തുവിടുമെന്ന് മമ്മൂട്ടി തന്റെ സമൂഹമാധ്യമ പേജുകളിലൂടെ അറിയിച്ചു.
അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനൊപ്പം കെ.വി.മോഹൻകുമാർ കൂടി ചേർന്നാണ് കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം. മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണ് നിർമാണം. 'അനന്തരം', 'മതിലുകൾ', 'വിധേയൻ' എന്നീ സിനിമകൾക്കു ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒന്നിക്കുന്ന നാലാമത്തെ ചിത്രമാണ് 'പദയാത്ര'.
ഷഹ്നാദ് ജലാൽ ആണ് ക്യാമറ. സംഗീതം മുജീബ് മജീദ്. മമ്മൂട്ടി കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന എട്ടാമത്തെ ചിത്രം കൂടിയാണ് 'പദയാത്ര'. 2016 ൽ ദിലീപ്-കാവ്യ എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി ഒരുക്കിയ 'പിന്നെയും' ആണ് അടൂരിന്റെ അവസാന ചിത്രം.