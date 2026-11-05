മമിതയ്ക്ക് സ്റ്റാർ വാല്യൂ ഇല്ല, മറ്റൊരു നായിക മതിയെന്ന് നായകനും നിർമാതാവും പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ മമിത പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത നായികയായി : കമൽ
എന്റെ സിനിമയില് നായികയായി അവളെ അഭിനയിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. എന്റെ തീരുമാനം ഞാന് നായകനോടും പ്രൊഡ്യൂസറോടുമെല്ലാം പറഞ്ഞു.
മമിതാ ബൈജുവിനെ നായികയാക്കി തനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാല് നായകനും നിര്മാതാവും സമ്മതിക്കാതെ വന്നതോടെ ആ പ്രൊജക്റ്റ് നടക്കാതെ പോയെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി സംവിധായകന് കമല്. മമിത ഭാവിയില് വലിയ നായികയായി മാറുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. എന്നാല് അക്കാര്യം നായകനും നിര്മാതാവിനും മനസിലാക്കാന് കഴിയാതെ പോയെന്നും കമല് പറഞ്ഞു. പോര്ട്രയല്സ് ബൈ ഗദ്ദാഫി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് കമലിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്.
പുതിയ ജനറേഷനില് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആര്ട്ടിസ്റ്റാണ് മമിത. ആ ഇഷ്ടം ഇപ്പോഴല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്റെ നടക്കാതെ പോയ ഒരു സിനിമയുണ്ട്. അന്ന് മമിത അഭിനയിച്ച ഖോ ഖോ എന്ന സിനിമ കണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ വേഷം മമിത അസലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ സിനിമയില് നായികയായി അവളെ അഭിനയിപ്പിക്കണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നു. എന്റെ തീരുമാനം ഞാന് നായകനോടും പ്രൊഡ്യൂസറോടുമെല്ലാം പറഞ്ഞു. അവര്ക്ക് പക്ഷേ പുതുമുഖ നായിക പോരാ... കുറച്ച് കൂടി വലിയ നായിക വേണമെന്നാണ് ഹീറോ പറഞ്ഞത്.
ഈ കുട്ടി ഭാവിയില് വലിയ നായികയാകും നിങ്ങള് നോക്കിക്കോ എണ്ണ് ഞാന് അവരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാന് സൂപ്പര് ശരണ്യ കാണുന്നത്. എനിക്ക് മമിതയെ തന്നെ നായികയായി മതിയെന്ന് ഞാന് വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസറിനോട് പറഞ്ഞു. നായകനെ കണ്വിന്സ് ചെയ്യിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മമിതയെ പ്രൊഡക്ഷന് സൈഡില് നിന്നും വിളിക്കുകയും അവര്ക്ക് കഥാപാത്രം ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തു. കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡൊക്കെയുള്ള വേഷമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞുപോയതാണ്. എന്നാല് പിന്നെയും നായകനും പ്രൊഡ്യൂസറും മറ്റൊരു നായിക മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു മമിതയെ വേണ്ടെന്ന് വെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. എന്റെ ജീവിതത്തില് ഇങ്ങനെയൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആനി അടക്കമുള്ള പുതുമുഖ താരങ്ങളെ നമ്മള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് വരെ എന്റെ സിനിമയില് ഒരു നിര്മാതാവോ നടനോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് ശേഷം മൂന്നാല് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് പ്രേമലു വന്നത്. അതോടെ മമിത പിടിച്ചാല് കിട്ടാത്ത നായികയായി. ഇപ്പോള് ആ പ്രൊഡ്യൂസര്ക്ക് മമിതയെ വെച്ച് ചെയ്താല് മതിയായിരുന്നുവെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടാകും. നായകനെക്കാള് നായികയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ചെയ്യാനായില്ല. ഇപ്പോഴും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സിനിമയാണത്. കമല് പറഞ്ഞു.ALSO READ: Ramayana First responses : രാമനെ സ്ക്രീനിൽ മറികടന്ന് യഷിൻ്റെ രാവണൻ, രാമായണം ഹിറ്റടിക്കും, ആദ്യപ്രതികരണങ്ങൾ പോസിറ്റീവ്