മലയാളികളെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ട് ഞെട്ടും, ഐഎഫ്എഫ്ഐയിൽ കയ്യടി നേടി വാമ്പയർ ത്രില്ലർ ഫാഫ്
ഐഎഫ്എഫ്ഐ വേദിയ്യില് തിളങ്ങി മലയാളം സിനിമയായ ഹാഫ്. സിനിമയുടെ ഏഷ്യന് പ്രീമിയറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗോവ പനാജിയിലെ പിവിആര് ഐനോക്സില് വെച്ച് നടന്നത്. ഗോളം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം രഞ്ജിത് സജീവും സംവിധായകന് സംജദും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം മലയാളത്തില് പരിചിതമായ പശ്ചാത്തലത്തിലല്ല കഥ പറയുന്നത്. ടൊറന്റോ ഇന്റര്നാഷണല് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്, ഫന്റാസ്റ്റിക് ഫെസ്റ്റ്, സിറ്റ്ജസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവല്,ബിയോണ്ട് ഫെസ്റ്റ് തുടങ്ങീ രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളകളില് സിനിമ പ്രദര്ശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.
നവംബര് 24ന് വൈകീട്ട് നടന്ന റെഡ് കാര്പറ്റ് ചടങ്ങില് സിനിമയിലെ അഭിനേതാക്കളായ രഞ്ജിത് സജീവ്, അമലാ പോള്, അബ്ബാസ്, ഐശ്വര്യ രാജ്, ശ്രീകാന്ത് മുരളി തുടങ്ങിയവരും നിര്മാതാവ് ആന് സജീവും പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ആക്ഷന് രംഗങ്ങളാല് നിറഞ്ഞ വാമ്പയര് ത്രില്ലര് മലയാളികളെ ഞെട്ടിക്കുമെന്നാണ് പ്രദര്ശനത്തിന് ശേഷം സിനിമയ്ക്ക് ലഭിച്ച സ്വീകരണങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ടൊറന്റോ ചലച്ചിത്രമേളയില് മിഡ്നൈറ്റ് മാഡ്നസ് വിഭാഗത്തിലാണ് സിനിമ പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. ഈ വിഭാഗത്തില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ മലയാള ചിത്രം കൂടിയാണ് ഹാഫ്. ജനുവരിയില് പാന് ഇന്ത്യന് റിലീസായാണ് ഹാഫ് പ്രദര്ശനത്തിനൊരുങ്ങുന്നത്.