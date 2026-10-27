കീര്ത്തിചക്രയിലെ മോഹന്ലാല് ഞാന് തന്നെ, ജീവയുടെ ബഡ്ഡി എന്റെ മാനേജരായ ക്യാപ്റ്റന്: മേജര് രവി
മേജര് രവിയുടെ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു കീര്ത്തിചക്ര. സിനിമയിലെ മേജര് മഹാദേവനെന്ന മോഹന്ലാല് ക്യാരക്ടര് പിന്നീട് ഐക്കോണിക്കായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
മോഹന്ലാലിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റ് സിനിമകളിലൊന്നായിരുന്നു കീര്ത്തിചക്ര. പതിവ് ആര്മി സിനിമകളില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഏറെ റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ടായിരുന്നു സിനിമ കീര്ത്തിചക്രയുടെ അവതരണം. ആര്മി ഓഫീസര് കൂടിയായിരുന്ന മേജര് രവിയായിരുന്നു സിനിമയുടെ സംവിധായകന്. മേജര് രവിയുടെ ആദ്യ ചിത്രമായിരുന്നു കീര്ത്തിചക്ര. സിനിമയിലെ മേജര് മഹാദേവനെന്ന മോഹന്ലാല് ക്യാരക്ടര് പിന്നീട് ഐക്കോണിക്കായി മാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഇപ്പോഴിതാ മോഹന്ലാലിന്റെ ഹിറ്റ് കഥാപാത്രമായ മേജര് മഹാദേവന് താന് തന്നെയാണെന്ന് പറയുകയാണ് മേജര് രവി. യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് മേജര് രവി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. മോഹന്ലാലിന്റെ കീര്ത്തിചക്രയിലെ കഥാപാത്രം ഞാനും ജീവയുടെ കഥാപാത്രം ക്യാപ്റ്റനായിട്ടുള്ള അനില് കുമാറുമാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട്. 38 വര്ഷമായുള്ള ബന്ധമാണ്. 88ലാണ് അവനെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അന്ന് മുതലുള്ള ബന്ധമാണ്. എന്റെ സിനിമകളെല്ലാം എന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ്. മേജര് രവി പറഞ്ഞു.
മോഹന്ലാലിനൊപ്പം ജീവ, ബിജുമേനോന്, ഗോപിക, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി, ഷമ്മി തിലകന് തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ കീര്ത്തിചക്രയുലുണ്ടായിരുന്നു. ആര് ബി ചൗധരി നിര്മിച്ച സിനിമ 2006ലായിരുന്നു തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. സിനിമയുടെ തുടര്ഭാഗങ്ങളായി കുരുക്ഷേത്ര, കാണ്ഡഹാര്, 1971 ബിയോണ്ട് ബോര്ഡേഴ്സ് എന്നീ സിനിമകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു.ALSO READ: പഴയ ടീച്ചറെ ഞാൻ ഓൺലി ഫാൻസിൽ കണ്ടെത്തി, വീഡിയോ ചെയ്യണോ എന്ന് ജോണി സിൻസ്, വൈറൽ വീഡിയ വന്ന വഴി പറഞ്ഞ് അധ്യാപിക