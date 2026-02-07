"എന്നെ അവൾ അന്ന് പുറത്താക്കി"; കോവിഡ് കാലത്ത് ഭാര്യ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാധവൻ

രേണുക വേണു|
Last Modified ശനി, 7 ഫെബ്രുവരി 2026 (14:44 IST)
കോവിഡ് കാലത്ത് തന്നെ ജോലിയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നതിൽ ഭാര്യ വഹിച്ച പങ്കിനെ കുറിച്ച് തുറന്നുപറഞ്ഞ് നടൻ ആർ മാധവൻ. അൺഫിൽട്ടേൽസ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് യൂട്യൂബ് ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഭാര്യ സരിതയെ കുറിച്ച് താരം തുറന്നു പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഭാര്യ പുറത്താക്കിയെന്നും എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു എന്നും മാധവൻ
പറയുന്നു.
"എന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ജോലിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ്. തമിഴ് കോമഡി, തമിഴ് ആക്ഷൻ, ഹിന്ദി ആക്ഷൻ, എന്നിവയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. പുറത്തു പോയി എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 2020ലെ കോവിഡ് സമയത്ത് അവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി"
2011-ൽ അഭിനയം നിർത്താൻ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും മാധവൻ പറഞ്ഞു. താൻ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ വളരെ അധികം നിരാശ തോന്നിയെന്നും. ഒരു ഇടവേള എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയാണ് അന്ന് അഭിനയം നിർത്തിയതെന്നും മാധവൻ പറയുന്നു. അതേസമയം ധുരന്ധർ ആണ് മാധവൻ അഭിനയിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ. ഒടിടി റിലീസിന് പിന്നാലെ മാധവനും അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ച റിയൽ ലൈഫ് കഥാപാത്രങ്ങളും ഏറെ ചർച്ചയാവുകയാണ്.