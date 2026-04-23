വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
തമ്പി സാറെ.., ഏത് നടിക്കാണ് മതം മാറാൻ 100 കോടി ഓഫർ വന്നത്, വെടി വെച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ മതിയോ, ഉത്തരം വേണമെന്ന് എം എ നിഷാദ്

ഒരു ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് സംവിധായകനും വി എച്ച് പി നേതാവുമായി വിജി തമ്പി ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:34 IST)
മലയാളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത നടിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതം മാറാന്‍ 100 കോടി വരെ ഓഫര്‍ ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്ന സംവിധായകന്‍ വിജി തമ്പിയുടെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ സംവിധായകന്‍ എം എ നിഷാദ്. ഒരു ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കിടെയാണ് സംവിധായകനും വി എച്ച് പി നേതാവുമായി വിജി തമ്പി ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. കുടുംബമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു നടിയ്ക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഓഫര്‍ ലഭിച്ചതെന്ന് വിജി തമ്പി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ വെറുതെ ഒരു ആരോപണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്താതെ നടിയുടെ പേര് വിജി തമ്പി വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് എം എ നിഷാദ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെയാണ് എം എ നിഷാദിന്റെ പ്രതികരണം.

എം എ നിഷാദിന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

മിഷ്ടര്‍ തമ്പി...
ആരാണ് ആ നടി ?
100 കോടി ക്‌ളബ്ബില്‍ എത്തിയ നടി ആരാണ് ?
തമ്പി ഒന്ന് നിന്നേ...അതങ്ങ് പണഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി...
ചുമ്മാ ഉണ്ടയില്ലാ വെടി വെച്ചിട്ടങ്ങ് പോയാലോ...

തമ്പി പറയീല്ല....
തമ്പി പറഞ്ഞത് പച്ച കളളമാണെന്ന് തമ്പിക്കല്ലാതെ
മറ്റാര്‍ക്കറിയാം .....
ഓരോരോ അവതാരങ്ങള്‍...
ഒരുമാതിരി ഉണ്ണി സാമ്പാറുണ്ടോ എന്ന്
അനവസരത്തില്‍ ചോദിച്ചത് പോലെയായി.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :