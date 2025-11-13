തിയേറ്ററിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു, ഒ.ടി.ടിയിൽ കണ്ടത് 40 ലക്ഷം ആളുകൾ; വീണ്ടും ഹിറ്റായി ലോക

നിഹാരിക കെ.എസ്|
13 നവംബര് 2025
കൊച്ചി: കഴിഞ്ഞവാരത്തില് ഒടിടിയില് ഏറ്റവും കൂടുതല്പ്പേര് കണ്ട അഞ്ച് ഇന്ത്യന് സിനിമകളുടെ പട്ടികയില് ഇടംപിടിച്ച് ലോക. ഹിന്ദിയും മറാഠിയും ബംഗാളിയും അടക്കം ഏഴുഭാഷകളില് സ്ട്രീമിങ്ങിന് എത്തിയ മലയാളചിത്രം 'ലോക'യാണ് ഈ പട്ടികയില് രണ്ടാംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. 40 ലക്ഷം പേര് 'ലോക' കണ്ടു. ലിസ്റ്റിൽ ഒന്നാമതുള്ളത് 'കാന്താര'യാണ്. 41 ലക്ഷം പേരാണ് കാന്താര കണ്ടത്.
അതേസമയം, മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച, ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെ വേഫെറർ ഫിലിംസ് നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് ലോക. 75 ദിവസത്തിലധികം സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടി. ഡൊമിനിക് അരുൺ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി 300 കോടി ക്ലബിൽ ഇടം പിടിച്ചു.
കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയുടെ ഐതിഹ്യ കഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ, നസ്ലൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഒടിടിയിൽ മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിൽ കൂടാതെ മറാത്തി, ബംഗാളി ഭാഷകളിലും ചിത്രം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം 121 കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ വാരിയ മലയാള ചിത്രമായും മാറിയിരുന്നു.