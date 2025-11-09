നിഹാരിക കെ.എസ്|
കൊല്ക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ സുന്ദര്ബന്സിൽ സ്വവർഗാനുരാഗികളായ യുവതികൾക്ക് പ്രണയസാഫല്യം. 19 കാരിയായ റിയ സര്ദാറും 20 വയസുള്ള രാഖി നാസ്കറുമാണ് സാമൂഹിക മാനദണ്ഡങ്ങളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിച്ച് സ്വവര്ഗ വിവാഹം ചെയ്തത്. നൂറുകണക്കിന് ഗ്രാമീണര് ആണ് ശംഖ് മുഴക്കി ദമ്പതികളെ അനുഗ്രഹിച്ചത്.
പ്രൊഫഷണല് നര്ത്തകിമാരാണ് ഇരുവരും. രണ്ട് വര്ഷം മുമ്പാണ് ഇരുവരും കണ്ടുമുട്ടിയത്. ക്രമേണ ഇവര് പ്രണയത്തിലാവുകയായിരുന്നു. പുരോഹിതന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് വിവാഹത്തിന്റെ ചടങ്ങുകള് എല്ലാം നടത്തിയത്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുറ്റം ദീപങ്ങളാല് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. വധുവിന്റെ വേഷം ധരിച്ച റിയയും വരന്റെ കിരീടം ധരിച്ച രാഖിയും പരസ്പരം ഹാരം അണിഞ്ഞു.
രാഖിയുമായുള്ള ബന്ധത്തെ റിയയുടെ ബന്ധുക്കള് എതിര്ത്തു. എന്നാല്, രാഖിയുടെ കുടുംബവും നിരവധി പ്രദേശവാസികളും ഇവരെ പിന്തുണച്ചു. ഇവരുടെയെല്ലാം സഹായത്തോടെയാണ് പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തില് വച്ച് വിവാഹച്ചടങ്ങ് നടത്തിയത്.