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Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Saturday, 11 July 2026 (21:49 IST)

തെന്നിന്ത്യയുടെ 'വാനമ്പാടി' ഇനി ഓർമ്മ : ഇതിഹാസ ഗായിക എസ്. ജാനകി അന്തരിച്ചു

ഇതിഹാസ ഗായിക എസ്. ജാനകി അന്തരിച്ചു. മൈസൂരുവിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. നാല് പതിറ്റാണ്ട് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച വാനമ്പാടിക്ക് വിട.

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Sat, 11 Jul 2026 (21:55 IST)
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ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിന്റെ സുവര്‍ണ്ണ കാലഘട്ടത്തെ തനത് ശബ്ദം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയ ഇതിഹാസ ഗായിക എസ്. ജാനകി (ശിഷ്ട്‌ല ജാനകി - 88) അന്തരിച്ചു. വാര്‍ദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് മൈസൂരുവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് സംഗീത ലോകത്തെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയ വിയോഗം സംഭവിച്ചത്. ഭൗതികശരീരം പൊതുദര്‍ശനത്തിന് വെച്ച ശേഷം മൈസൂരുവില്‍ തന്നെയായിരിക്കും സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ നടക്കുക.
 
മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, ഹിന്ദി ഉള്‍പ്പെടെ പത്തോളം ഭാഷകളിലായി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിച്ച ജാനകി, ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ സിനിമയുടെ സമാനതകളില്ലാത്ത സ്വരസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം ഇന്ത്യന്‍ ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തെ അടക്കിഭരിച്ച ശബ്ദമാണ് ഇതോടെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്.
 
1948ല്‍ ഏപ്രില്‍ 23ന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഗുണ്ടൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ജനിച്ച ജാനകി തന്റെ മൂന്നാം വയസില്‍ തന്നെ സംഗീതത്തോട് ആഭിമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുതുടങ്ങി. ആകാശവാണി ദേശീയതലത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച ഗാനമത്സരത്തില്‍ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയതോടെയാണ് ജാനകി ശ്രദ്ധേയയായത്. 1957ല്‍ വിധിയിന്‍ വിളയാട്ട് എന്ന തമിഴ് സിനിമയില്‍ ടി ചലപതി റാവു ഈണം പകര്‍ന്ന ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് എസ് ജാനകി ചലച്ചിത്രപിന്നണിഗാനരംഗത്ത് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്.
 
മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം 'ജാനകിയമ്മ'
 
എല്ലാ ദക്ഷിണേന്ത്യന്‍ ഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലും പാടിയിട്ടുള്ള ജാനകി ഹിന്ദി, സിംഹള, ബംഗാളി,ഒറിയ,ഇംഗ്ലീഷ്, സംസ്‌കൃതം,കൊങ്ങിണി,തുളു, സൗരാഷ്ട്ര, ബഡുഗ, ജര്‍മന്‍ ഭാഷകളിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തില്‍ മാത്രം 1200ല്‍ പരം ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിച്ചു. മലയാളത്തില്‍ 'നാഥാ നീ വരും കാലൊച്ച കേള്‍ക്കുവാന്‍, 'ആയിരം കണ്ണുമായ് കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാന്‍,തുമ്പി വാ, ആടിവാ കാറ്റെ, മലര്‍കൊടി പോലെ, സ്വര്‍ണമുകിലെ, ഓമനതിങ്കള്‍ കിടാവോ, സൂര്യകാന്തി.. സൂര്യകാന്തി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ അനശ്വര ഗാനങ്ങള്‍ക്ക് ശബ്ദം നല്‍കി.
 
 ബാബുരാജുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പിറന്ന എസ് ജാനകിയുടെ ഗാനങ്ങള്‍ മലയാള സംഗീത ചരിത്രത്തിലെ വഴിത്തിരിവുകളായിരുന്നു. വിരഹത്തിന്റെയും പ്രണയത്തിന്റെയും ഭാവങ്ങള്‍ ഇത്രയേറെ ആവാഹിച്ച മറ്റൊരു ഗായിക ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മികച്ച ഗായികയ്ക്കുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം 4 തവണയും കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരം 14 തവണയും ജാനകിയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴില്‍ 1976ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ പതിനാറു വയതിനിലെ എന്ന സിനിമയിലെ സിന്ദൂര പൂവെ എന്ന ഗാനത്തിനായിരുന്നു ആദ്യ പുരസ്‌കാരം. 1980ല്‍ ഓപ്പോള്‍ എന്ന മലയാള സിനിമയിലെ ഗാനത്തിനും 1984ല്‍ തെലുങ്ക് സിനിമയായ സിതാരയിലെ ഗാനത്തിനും 1992ല്‍ തമിഴ് ചിത്രമായ തേവര്‍മകനിലെ ഇഞ്ചി ഇടുപ്പഴകാ എന്ന ഗാനത്തിനുമാണ് ദേശീയ അവാര്‍ഡുകള്‍ ലഭിച്ചത്. 2013ല്‍ പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചെങ്കിലും ജാനകി ഇത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു. 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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