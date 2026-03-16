തമിഴ് സംവിധായകൻ മോശമായി പെരുമാറി, സിനിമയിൽ നിന്നും പിന്മാറേണ്ടി വന്നപ്പോൾ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു: വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ലാവണ്യ ത്രിപാഠി

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 16 മാര്ച്ച് 2026 (15:30 IST)
തനിക്കുണ്ടായ മോശം അനുഭവം വെളിപ്പെടുത്തി നടി ലാവണ്യ ത്രിപാഠി. ഒരു തമിഴ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംവിധായകന് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും ഈ കാരണം കൊണ്ട് സിനിമയില് നിന്നും പിന്മാറിയപ്പോള് തനിക്കെതിരെ കേസ് നല്കിയെന്നും നടി പറയുന്നു. മാധ്യമങ്ങള് തെറ്റായ വാര്ത്തകള് കൂടി നല്കിയതോടെ സമ്മര്ദ്ദം കാരണം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലിരുന്ന് കരഞ്ഞുവെന്നാണ് ലാവണ്യ പറയുന്നത്.
ഒരു ആരാധക സംവാദ പരിപാടിയില് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് ലാവണ്യ ത്രിപാഠി ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് പറഞ്ഞത്. പത്ത് വര്ഷം മുന്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് ലാവണ്യ വിശദീകരിച്ചത്. എനിക്ക് സംവിധായകന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തോ ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി. ഞാന് തെറ്റായിരിക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത തോന്നി. അതിനാല് ഞാന് 'നോ' പറഞ്ഞു.സിനിമയില് നിന്നും പിന്മാറുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു. എന്നെപറ്റി പത്രങ്ങളില് തെറ്റായ വാര്ത്തകള് നല്കി.
സിനിമാ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തതിനാല് തന്നെ ആരോടും പറയാനോ സഹായം തേടാനോ കഴിഞ്ഞില്ല. വീട്ടില് വന്നിരുന്നു കുറെ കരഞ്ഞു. പൊതുവെ ഞാന് കരയാറില്ല. എനിക്ക് ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പൊഴൊക്കെ അത് നമ്മളെ കരുത്തുള്ളവരാക്കും. ഞാന് ആകെ ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കാന് താത്പര്യമില്ലാത്തതിനാല് നോ പറയുക മാത്രമാണ്.ലാവണ്യ പറഞ്ഞു.