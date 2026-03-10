രേണുക വേണു|
നടൻ വിജയ്യുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് താൻ ഒരുതരത്തിലുള്ള പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് നടി ലക്ഷ്മി രാമകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം തന്റെ സഹപ്രവർത്തകനാണ്, താൻ ഒരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്ന് നടി പറഞ്ഞു. എക്സിലൂടെയായിരുന്നു ലക്ഷമിയുടെ വിശദീകരണം.
"ഞാൻ വിജയ്യുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഒരുതരത്തിലുള്ള പരാമർശവും നടത്തിയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ചും ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സഹകലാകാരനായിട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയോട് എനിക്ക് എപ്പോഴും വലിയ ബഹുമാനമാണ്. അടുത്തിടെ ഞാൻ ഒരു വേദിയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനവുമായും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളുമായും തെറ്റായി കൂട്ടിവായിക്കുകയാണ്"-ലക്ഷ്മി എക്സിൽ കുറിച്ചു.
ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ലക്ഷമി അടുത്തിടെ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വ്യക്തിപരമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കുപരി ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയോടെയായിരിക്കണം ഒരാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു പരാമർശം. വിജയ്യുടെയും സംഗീതയുടേയും വിവാഹമോചന വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെ ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെയൊരു പരാമർശം നടത്തിയത് ആരാധകർക്കിടയിൽ ഏറെ ചർച്ചയായിരുന്നു.