അന്ന് ബസിൽ വച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമം നേരിട്ടു; തുറന്ന് പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി മൻചു

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ഞായര്, 16 നവംബര് 2025 (14:59 IST)
തനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്ന അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറഞ്ഞ് നടി ലക്ഷ്മി മൻചു. തന്റെ പതിനഞ്ചാം വയസിൽ, പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവമാണ് ലക്ഷ്മി മൻചു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. മോഹൻ ബാബുവിനെപ്പോലെ വലിയൊരു താരത്തിന്റെ മകളായിരുന്നിട്ടും തനിക്ക് ദുരനുഭവം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ലക്ഷ്മി പറയുന്നത്.
സാധാരണ താൻ സ്കൂളിൽ പോയിരുന്നത് വീട്ടിലെ വണ്ടിയിൽ ഡ്രൈവർക്കും ബോഡി ഗാർഡിനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നേ ദിവസം ഹോൾടിക്കറ്റ് വാങ്ങാാനായി തനിക്ക് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നുവെന്നാണ് ലക്ഷ്മി മൻചു പറയുന്നത്. ഹൗട്ടർഫ്ളൈയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് താരം മനസ് തുറന്നത്.
''എനിക്ക് അതിക്രമം നേരിട്ടു. വൃത്തികെട്ടൊരു ഫീലിങ് ആയിരുന്നു അത്. എനിക്ക് അന്ന് 15 വയസാണ്. ഞാനൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയുമായിരുന്നോ എന്നറിയില്ല. ഞാൻ മാറി നിന്നു. അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോയില്ല. ഞാനിത് എന്റെ കൂട്ടുകാരികളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ അനുഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ്, എന്നെ മാത്രമായി തെരെഞ്ഞടുത്തത് അല്ല'' ലക്ഷ്മി പറയുന്നു.