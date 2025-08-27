കുംഭമേളയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ മൊണാലിസ ഇനി മലയാളം സിനിമയിൽ നായിക

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (17:40 IST)
മഹാകുംഭമേളയിലൂടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില് വൈറലായി മാറിയ മൊണാലിസ ഭോസ്ലെ മലയാള സിനിമയില് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നു. പികെ ബിനു വര്ഗീസ് രചനയും സംവിധാനവും നിര്വഹിക്കുന്ന കൈലാഷ് നായകനായെത്തുന്ന സിനിമയില് നായികയായാണ് മൊണാലിസ മലയാളം സിനിമയിലെത്തുന്നത്.
നാഗമ്മ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത് ജീലി ജോര്ജാണ്. ശങ്കര് നായകനായ ഹിമുക്രി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ബിനു വര്ഗീസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ കൂടിയാണിത്. ഈ വര്ഷം സെപ്റ്റംബര് അവസാനത്തോടെയാകും സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കുക. ഇന്ഡോര് സ്വദേശിനിയായ മൊണാലിസ ഉത്തര്പ്രദേശിലെ പ്രയാഗ്രാജില് നടന്ന മഹാകുംഭമേളയ്ക്കിടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വൈറലായി മാറിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മോഡലിങ്ങിലും സജീവമായ മൊണാലിസ ദ ഡയറി ഓഫ് മണിപ്പൂര് എന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയിലും നായികയായി അഭിനയിച്ചിരുന്നു.