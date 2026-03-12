നടി കൃതിക കമ്രയും ഗൗരവ് കപൂറും വിവാഹിതരായി

രേണുക വേണു|
വ്യാഴം, 12 മാര്ച്ച് 2026 (12:19 IST)
നടി കൃതിക കമ്രയും ടെലിവിഷന് അവതാരകന് ഗൗരവ് കപൂറും വിവാഹിതരായി. ഗൗരവിന്റെ മുംബൈ, ബാന്ദ്രയിലെ വീട്ടില് വെച്ച് നടത്തിയ ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളും മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. മാർച്ച് 12ന് സുഹൃത്തുക്കൾക്കായി പ്രത്യേക വിവാഹ വിരുന്ന സംഘടിപ്പിക്കും. "ദി പാർട്ടി, ആഫ്റ്റർ" എന്നാണ് വിരുന്നിന് പേര് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
കൃതികയും ഗൗരവും ചടങ്ങിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചിത്രങ്ങൾ ഇതുവരെ പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, വേദിയിൽ എത്തിയ അതിഥികളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഇതിനോടകം സോഷ്യൽമീഡിയയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ചുവന്ന സാരിയാണ് കൃതിക ധരിച്ചത്. ചന്ദേരിയിലെ വനിതാ കരകൗശല വിദഗ്ദരാണ് സാരിക്ക് പിന്നില്. ക്ലാസിക് ഐവറി ബന്ദ്ഗല-സ്റ്റൈലിലാണ് ഗൗരവ് എത്തിയത്.
നടിമാരായ സോഹ അലി ഖാന്, ഫര്ഹാന് അക്തര്, അന്യ സിംഗ്, ഡിസൈനര് മസാബ ഗുപ്ത, ഭര്ത്താവ് സത്യദീപ് മിശ്ര എന്നിവർ ചടങ്ങിനെത്തിയിരുന്നു. മുന് ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റ് താരം അജിത് അഗാര്ക്കര് ഭാര്യ ഫാത്തിമ, മുന് ക്രിക്കറ്റ് താരം സഹീര് ഖാൻ ഭാര്യ നടി സാഗരിക ഘാട്ഗെ, മുന് ക്രിക്കറ്റ് താരം യുവരാജ് സിംഗ്, ഭാര്യ ഹേസല് കീച്ച്, മുതിര്ന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരം വീരേന്ദര് സെവാഗ് തുടങ്ങിയവരും അതിഥികളായി എത്തി.