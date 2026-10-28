വിശാഖും ഞാനും കസിൻസാണ്, റൊമാൻസ് ചെയ്യുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല : കീർത്തി സുരേഷ്
കീര്ത്തി സുരേഷും രാധിക ആപ്തെയും പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഗ്യാങ്ങ്സ്റ്റര് പീരിയഡ് ഡ്രാമയായ അക്ക റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഒക്ടോബര് 30ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വെബ് സീരീസില് നടന് വിശാഖ് നായരും ഒരു പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തുന്നുണ്ട്. സീരീസില് കീര്ത്തി സുരേഷിന്റെ നായകനായാണ് വിശാഖ് എത്തുന്നത്.
ഇപ്പോഴിതാ വിശാഖിനൊപ്പമുള്ള രംഗങ്ങള് അഭിനയിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കീര്ത്തി സുരേഷ്. വിശാഖും താനും കസിന്സാണെന്നും അതിനാല് പ്രണയരംഗങ്ങള് ചിത്രീകരിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ലെന്നുമാണ് കീര്ത്തി പറയുന്നത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിക്കാനെത്തിയപ്പോള് വിശാഖാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. സെക്കന്ഡ് കസിനാണ് വിശാഖ്. അക്കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. വിശാഖ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോള് ഞാന് അവനോട് പറഞ്ഞു. എന്നോടിത് പറയാതെ ഇരിക്കാമായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങള്ക്ക് പ്രണയരംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു ഫണ് ഫാക്ട് ഉണ്ടായി. കീര്ത്തി സുരേഷ് പറയുന്നു.