Keerthy Suresh: 'വയർ കാണാതെ സാരി ഉടുപ്പിക്കണം'; സ്റ്റെെലിസ്റ്റിനോട് നിർദേശം നൽകിയ കീർത്തി സുരേഷ്

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 4 ഒക്ടോബര് 2025 (12:29 IST)
ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തിയ കീർത്തി സുരേഷ് ഇന്ന് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മിന്നും താരമാണ്. ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ച നടിക്ക് പിന്നീട് ബോളിവുഡിലും അവസരം ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു കീർത്തി സുരേഷിന്റെ വിവാഹം. കരിയറിൽ ഇന്ന് മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് കീർത്തി. ഗ്ലാമറസ് റോളുകൾ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് കീർത്തി തയ്യാറാകുന്നു.
ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളിലും ഷോകളിലും കാണുന്ന കീർത്തി പഴയ ആളേ അല്ലെന്നും വളരെ സ്റ്റെെലിഷ് ആയെന്നും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. ബേബി ജോൺ എന്ന സിനിമയിൽ അതുവരെ കാണാത്ത ഗ്ലാമറസ് ലുക്കിലാണ് കീർത്തിയെത്തിയത്.
സിനിമാ രംഗത്ത് നിരവധി നടിമാർക്ക് സാരി ധരിപ്പിച്ച സരസ്വതി ഒരിക്കൽ കീർത്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. കീർത്തി സുരേഷിന് സാരി ധരിക്കുമ്പോൾ വയർ കാണരുത്. അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പറയില്ല. വയർ കാണരുതെന്നേയുള്ളൂ എന്ന് സരസ്വതി പറഞ്ഞു. കീർത്തി സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന് വന്ന തുടക്ക കാലത്താണ് സരസ്വതി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.