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'മൂന്ന് ദിവസം സഹിച്ചു, പിന്നെ നിയന്ത്രണം വിട്ടു'; സ്കൂൾകാലത്തെ പീഡനാനുഭവം തുറന്നുപറഞ്ഞ് കയാദു ലോഹർ
തമിഴ്, മലയാളം ഉള്പ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യന് സിനിമകളില് നിറഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന താരമാണ് കയാദു ലോഹര്. മലയാളത്തില് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് താരം അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഇപ്പോഴിതാ പത്താം ക്ലാസില് പഠിക്കവെ തനിക്കുണ്ടായ മോശം അനുഭവത്തെ പറ്റി ഒരു അഭിമുഖത്തില് തുറന്ന് സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കയാദു. വീട്ടിനടുത്തുള്ള ട്യൂഷന് ക്ലാസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയില് ചില യുവാക്കള് ദിവസേന ശല്യം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആദ്യ 2 ദിവസം ഇത് അവഗണിച്ചെന്നും മൂന്നാം ദിവസത്തിലും ഇത് ആവര്ത്തിച്ചപ്പോള് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും താരം പറയുന്നു.
മൂന്നാം ദിവസവും ആവര്ത്തിക്കപ്പെട്ടപ്പോള് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. കല്ലെടുത്ത് അവര്ക്ക് നേരെ എറിഞ്ഞെന്നും ഒരാളുടെ തലയില് കല്ല് കൊള്ളുകയും ചോര വരികയും ചെയ്തെന്ന് കയാദു പറയുന്നു. ഇന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കുമ്പോള് ചെയ്ത കാര്യം അതിരുകടന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാല് അന്ന് അങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കാന് തോന്നിയതെന്നും കയാദു പറഞ്ഞു. ഞാന് ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരിയാണെന്ന് പലര്ക്കും തോന്നാം. എന്നാല് തെറ്റായ കാര്യങ്ങള് നടക്കുമ്പോള് മിണ്ടാതിരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കയാദു പറഞ്ഞു.
ജൂലൈ 10ന് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഇദയം മുരളിയാണ് കയാദുവിന്റേതായി റിലീസ് കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമ. മലയാളത്തില് ഐ ആം ഗെയിം, ഖലീഫ എന്നീ സിനിമകളിലും കയാദു ഭാഗമാണ്. തെലുങ്കില് ബ്രഹ്മാണ്ഡ സിനിമയായ ദി പാരഡൈസ് ഉള്പ്പടെ നിരവധി സിനിമകള് കയാദുവിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്.