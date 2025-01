ഡൊമിനിക് ആൻഡ് ദി ലേഡി പേഴ്സിനെ പ്രശംസിച്ച് കാർത്തിക് സുബ്ബരാജ്, നന്ദി പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടി

മമ്മൂട്ടിയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്‍ ഒരുക്കിയ ഡൊമിനിക് ആന്‍ഡ് ദി ലേഡീസ് പേഴ്‌സിനെ പ്രശംസിച്ച് തമിഴ് സംവിധായകനായ കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജ്. ഗൗതം മേനോന്‍- മമ്മൂട്ടി കൂട്ടുക്കെട്ടില്‍ വന്നിട്ടും സമ്മിശ്രമായ പ്രതികരണമാണ് സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് സിനിമയെ പുകഴ്ത്തി കാര്‍ത്തിക് സുബ്ബരാജ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.

Hearing great things about #DominicandtheLadiesPurse

Best wishes to @mammukka Sir @menongautham Sir @MKampanyOffl & the team for a blockbuster success of the film pic.twitter.com/CWxlIusGch