സീത മാത്രമല്ല, നിത്യ റെഡ്ഡിയും ഞെട്ടിച്ചു: സായ് പല്ലവിയേ തേടി വമ്പൻ ഓഫറുകൾ
രാമായണ സിനിമയുടെ വമ്പന് വിജയത്തിന് പിന്നാലെ തമിഴ് സിനിമയായ ഓ എമ്മും തിയേറ്ററുകളില് വിജയമായതോടെ നടി സായ് പല്ലവിയേ തേടി ബോളിവുഡ് നിര്മാണ കമ്പനികള്. കരണ് ജോഹറിന്റെ ധര്മ പ്രൊഡക്ഷന്സും യഷ് രാജ് ഫിലിംസുമെല്ലാം സായ് പല്ലവിയെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റുകള്ക്കായി സമീപിച്ചെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
ധുരന്ധര് സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ ആദിത്യ ധറും പുതിയ സിനിമയ്ക്കായി സായ് പല്ലവിറ്റെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബറില് പുറത്തിറങ്ങിയ 2 വമ്പന് സിനിമകളിലും മികച്ച വേഷങ്ങള് ചെയ്യാന് സാധിക്കുകയും ചിത്രങ്ങള് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് സായ് പല്ലവിയ്ക്ക് മുന്നില് വമ്പന് ഓഫറുകള് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Sai Pallavi getting hate for bigger opportunities than their favourite heroines Sita Devi casting backlash. Kalki 2 replacement controversy. Morphs & personal attacks. @Sai_Pallavi92 Unbelievable how much hate she's faced in so little time. https://t.co/BKzEHYOoum— Minnu (@Minnu178) November 21, 2026
മമ്മൂട്ടി, ധനുഷ് എന്നിവര് പ്രധാനവേഷങ്ങളില് അഭിനയിക്കുന്ന ഓ എം എന്ന സിനിമയില് നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് സായ് പല്ലവി എത്തുന്നത്. മമ്മൂട്ടി, ധനുഷ് മുതലായ വമ്പന് പേരുകളുണ്ടായിട്ടും സ്ക്രീനില് നിറഞ്ഞാടാന് സായ് പല്ലവിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. രാമായണ എന്ന സിനിമയില് സീതയായി എത്തിയതും സായ് പല്ലവിയായിരുന്നു. താരത്തിന്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റി തുടക്കത്തില് വിമര്ശനങ്ങള് വന്നിരുന്നെങ്കിലും സീതയെ കയ്യടക്കത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാന് താരത്തിനായെന്നാണ് ആരാധകരും പറയുന്നത്.
സായ് പല്ലവിക്ക് മുന്നില് വമ്പന് പ്രൊജക്റ്റുകള് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും താരം ഇതുവരെയും ഈ പ്രൊജക്ടുകളില് ഔദ്യോഗികമായി ഭാഗമായിട്ടില്ല. നിലവില് പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന കല്ക്കി 2898 എ ഡി സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലാണ് സായ് പല്ലവി അഭിനയിക്കുന്നത്. ആദ്യ ഭാഗത്തില് ദീപിക പദുക്കോണ് അവതരിപ്പിച്ച സുമതി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തില് സായ് പല്ലവി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ രാമായണം രണ്ടാം ഭാഗത്തില് സീതയായി വീണ്ടും താരം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തും.