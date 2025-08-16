Karan Johar: 'മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന്റെ ബജറ്റ് ആണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്, ഇത്രയും ചെറിയ ബജറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയെടുക്കുന്നത്'

നിഹാരിക കെ.എസ്|
Last Modified ശനി, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (17:19 IST)
ബോളിവുഡിലെ സക്സസ് ഫിലിംമേക്കറിൽ ഒരാളാണ് കരൺ ജോഹർ. ഒട്ടേറെ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ കരൺ ജോഹർ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിഗ് ബജറ്റ് സിനിമകളാണ് കരൺ ജോഹർ നിർമിക്കുന്നതെല്ലാം. പരാജയങ്ങളും കരിയറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ മലയാള സിനിമകളെ അഭിനന്ദിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കരണിന്റെ വാക്കുകളാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത്.
ആവേശം, മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളെ കരൺ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമകളുടെ ബജറ്റ് തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ഒരു ബോളിവുഡ് സിനിമ ചെയ്യുക എന്നത് സാധ്യമായ കാര്യമല്ലെന്നും ദ് സ്ട്രീമിങ് ഷോ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ കരൺ ജോഹർ വ്യക്തമാക്കി.
'ബോളിവുഡിൽ താരങ്ങളുടെയും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻസിന്റെയും പ്രതിഫലം വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് പോലെയോ ആവേശം പോലെയോ ഒരു സിനിമ അത്രയും കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ ബോളിവുഡിൽ സാധ്യമല്ല.
ആവേശം മികച്ച സിനിമയാണ്. ഫഹദ് ഫാസിൽ നമ്മുടെ മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ്. മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും ശ്വാസം മുട്ടിയിരുന്നു, അത്രയും മികച്ച രീതിയിലാണ് ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങൾ എല്ലാം ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സിനിമകളുടെ ബജറ്റ് ആണ് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്.
ഇത്രയും ചെറിയ ബജറ്റിൽ എങ്ങനെ സിനിമയെടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. മുംബൈയിൽ അത് സാധ്യമല്ല. ബോളിവുഡിൽ നിന്നുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാം വളരെ എക്സ്പെൻസിവ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിന്റെ സ്കെയിൽ തന്നെ വളരെ വലുതാണ്. അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല', കരൺ ജോഹർ പറഞ്ഞു.