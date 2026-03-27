മമിതയും സുരാജും മാത്രമല്ല, ധനുഷ് ചിത്രമായ കരയിൽ തകർപ്പൻ റോളിൽ ജയറാമും, ഇതെന്താ മലയാളം സിനിമയാണോയെന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ

രേണുക വേണു|
Last Modified വെള്ളി, 27 മാര്ച്ച് 2026 (11:37 IST)
പോര് തൊഴിലിന് ശേഷം വിഘ്നേഷ് രാജ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ധനുഷ് ചിത്രമായ കര ഈ വര്ഷം ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ചിത്രീകരണം പൂര്ത്തിയായ ചിത്രം റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്. ധനുഷിനൊപ്പം മമിത ബൈജു നായികയാകുന്ന സിനിമയില് സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട്, ജയറാം എന്നിവരടക്കം മികച്ച താരനിരയാണുള്ളത്.
സിനിമയില് സെല്ലി എന്ന ഗ്രാമീണയുവതിയായാണ് മമിതയെത്തുന്നത്. ഭരതന് എന്ന പോലീസ് ഓഫീസറായി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും സിനിമയിലെത്തുന്നു. നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് സുരാജ് എത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. അതേസമയം മുത്തുസെല്വം എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ജയറാമെത്തുന്നത്. താന് അടുത്തിടെ ചെയ്തതില് ഏറ്റവും ഇന്ററസ്റ്റിങ്ങായ കഥാപാത്രമാണിതെന്നാണ് ജയറാം പറയുന്നത്.
റിവഞ്ച് ആക്ഷന് ത്രില്ലറായി എത്തുന്ന സിനിമയില് കരസാമി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ധനുഷ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കരുണാസ്, കെ എസ് രവികുമാര് എന്നിവരും ചിത്രത്തില് മറ്റ് പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു. ജി വി പ്രകാശ് കുമാറാണ് സിനിമയുടെ സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. ഏപ്രില് 39നാണ് സിനിമ തിയേറ്ററുകളിലെത്തുന്നത്.