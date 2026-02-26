വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026
എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, ബോളിവുഡ് സംവിധായകരോട് പറയാറുണ്ട്, കാരണം വ്യക്തമാക്കി കനി കുസൃതി

തന്നെ തേടി ബോളിവുഡില്‍ നിന്നും സിനിമകളെത്തുമ്പോള്‍ അവരോട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാറുണ്ടെന്നാണ് കനി കുസൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വ്യാഴം, 26 ഫെബ്രുവരി 2026 (15:51 IST)
മലയാളത്തില്‍ അരങ്ങേറി ബോളിവുഡിലും നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നടിയാണ് കനി കുസൃതി. കനി പ്രധാനവേഷത്തിലെത്തിയ അസ്സി എന്ന സിനിമ അടുത്തിടെയാണ് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. അനുഭവ് സിന്‍ഹ ഒരുക്കിയ സിനിമയില്‍ താപ്‌സി പന്നുവാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന റോളിലെത്തുന്നത്.

തന്നെ തേടി ബോളിവുഡില്‍ നിന്നും സിനിമകളെത്തുമ്പോള്‍ അവരോട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാറുണ്ടെന്നാണ് കനി കുസൃതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭാഷയാണ് ഇതിനുള്ള കാരണമായി കനി പറയുന്നത്. കാരണം ഞാന്‍ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാറില്ല. അതിനാല്‍ തന്നെ ബോളിവുഡില്‍ നിന്നും അവസരങ്ങള്‍ വരുമ്പോള്‍ കാസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അസ്സി പോലുള്ള സിനിമകളാണെങ്കില്‍ ആവാം. എന്റെ കഥാപാത്രത്തെ കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള ആളാക്കി മാറ്റി.

എനിക്ക് അത്ര വേഗത്തില്‍ ഡയലോഗ് പഠിക്കാനാവില്ല. പിന്നെ സംസ്‌കാരം അടക്കം പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. പല കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടും ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ്. സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യും. കനി പറയുന്നു. അസ്സിയില്‍ മലയാളി നഴ്‌സായാണ് കനി എത്തുന്നത്.


