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  4. Kamal recalls why vidya balan backed out from Aami
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 14 July 2026 (18:47 IST)

മതം മാറിയ മാധവിക്കുട്ടിയെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാറിന് ഭയമാണ്, വിദ്യാ ബാലൻ പിന്മാറിയത് അതുകൊണ്ടാകാം : കമൽ

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Written By: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (17:11 IST)
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പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരി മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി സംവിധായകന്‍ കമല്‍ ഒരുക്കിയ സിനിമയായിരുന്നു ആമി. മാധവിക്കുട്ടിയായി ബോളിവുഡ് താരം വിദ്യാ ബാലന്‍ എത്തുമെന്ന് ആദ്യഘട്ടങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഒടുവില്‍ ആ അവസരം ലഭിച്ചത് മഞ്ജു വാര്യര്‍ക്കായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആമിയില്‍ നിന്ന് വിദ്യാബാലന്‍ പിന്മാറിയതെന്ന് പറയുകയാണ് സംവിധായകന്‍ കമല്‍.
 
 രാഷ്ട്രീയപരമായ കാരണങ്ങളാണ് അതിന് കാരണമായതെന്നാണ് കമലിന്റെ അഭിപ്രായം. മതം മാറിയ മാധവിക്കുട്ടിയെ നോര്‍ത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സംഘപരിവാറുകാര്‍ക്ക് പേടിയാണ്. വിദ്യാബാലന്‍ ആണെങ്കില്‍ ബോളിവുഡില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന നടി. അവര്‍ അങ്ങനൊരു സിനിമയില്‍ അഭിനയിച്ചാല്‍ ബോളിവുഡിനെ ബാധിക്കുമോ എന്ന തോന്നല്‍ അവര്‍ക്കുണ്ടായി. ആരൊക്കെയോ സമ്മര്‍ദ്ദം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാന്‍ മനസിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് കമല്‍ പിന്മാറിയത്. സിനിഗ്രാമിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കമല്‍ പറഞ്ഞു.
 
എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സിനിമ വ്യക്തിപരമായ വിജയമായിരുന്നു, എന്നാല്‍ സാമ്പത്തികമായി നഷ്ടമായിരുന്നു. നിര്‍മാതാവിന് നഷ്ടമുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് നീതി കാണിക്കാനായില്ല. സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് മാധവിക്കുട്ടി അവരുടെ സ്വന്തമാണ്. പുരുഷനായ ഞാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോള്‍ കുറേ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാധവിക്കുട്ടിയല്ല എന്ന തോന്നലുണ്ടായിരിക്കും.കമല്‍ പറഞ്ഞു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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