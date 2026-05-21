മോഹൻലാലിനു ജന്മദിനാശംസ നേർന്ന് കമൽഹാസൻ
ഇന്ന് 66-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ മോഹൻലാലിനു ആശംസകളുമായി ഉലകനായകൻ കമൽഹാസൻ. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് സുഹൃത്തിനു കമൽ ആശംസ അറിയിച്ചത്.
Kamal Haasan and Mohanlal
' വർഷം പലതും പിന്നിടും, പക്ഷേ നിങ്ങളിലെ കലാകാരൻ ഞങ്ങളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും തുടരും. നിങ്ങളുടെ അനശ്വരമായ യാത്രയ്ക്കു സാക്ഷിയാകാൻ സാധിച്ചത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് സുഹൃത്തേ. പ്രിയപ്പെട്ട മോഹൻലാലിനു ജന്മദിനാശംസകൾ,' കമൽ കുറിച്ചു.