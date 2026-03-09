ചൊവ്വ, 10 മാര്‍ച്ച് 2026
ജ്യോതിക വീണ്ടും ബോളിവുഡിലേക്ക്, സണ്ണി ഡിയോളിന്റെ നായികയാവും

Jyothika
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 9 മാര്‍ച്ച് 2026 (20:37 IST)
തെന്നിന്ത്യന്‍ താരമായ ജ്യോതിക വീണ്ടും ബോളിവുഡിലേക്ക്. ആന്റണി എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ഷന്‍ ചിത്രത്തില്‍ സണ്ണി ഡിയോളാകും നായകനാവുക. ബാലാജി ഗണേഷാണ് സിനിമയുടെ സംവിധായകന്‍. റിതേഷ് സിദ്ധാനി, ഫര്‍ഹാന്‍ അക്തര്‍, എ ആര്‍ മുരുകദോസ് എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് സിനിമയുടെ നിര്‍മാണം.


ഗദ്ദര്‍ 2, ബോര്‍ഡര്‍ 2 എന്നീ സിനിമകളുടെ ഐതിഹാസിക ചിത്രങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് ശേഷമെത്തുന്ന ബോളിവുഡ് സിനിമയെന്ന പ്രത്യേകതയും ചിത്രത്തിനുണ്ട്. 2024ല്‍ ശ്രീകാന്ത് എന്ന സിനിമയിലും പിന്നീട് ഡബ്ബാ കാര്‍ട്ടല്‍ എന്ന ബോളിവുഡ് സീരീസിലും ജ്യോതിക അഭിനയിച്ചിരുന്നു.


