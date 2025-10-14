ജൂനിയർ എൻടിആറിന് ഇതെന്തുപറ്റി?; പുതിയ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഞെട്ടി ആരാധകർ

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ചയായി ജൂനിയർ എൻടിആറിന്റെ പുതിയ ലുക്ക്. ശരീരം ആരോഗ്യകരമായി നിലനിർത്തുന്ന താരത്തിന്റെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടൻ പങ്കെടുത്ത വിവാഹച്ചടങ്ങിലും
വളരെയധികം മെലിഞ്ഞാണ് കാണപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ആരാധകർ ചോദ്യങ്ങളുയർത്തി.
ശരീരത്തിലുണ്ടായ മാറ്റം എന്തെങ്കിലും
അസുഖം കാരണമാണോ അതോ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ എന്നാണ് ആരാധകർ ചോദിക്കുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. ‘വാർ 2’ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ച് താരത്തിന്റെ വാരിയെല്ലിന് പൊട്ടലേറ്റിരുന്നു. തുടർന്ന് മാസങ്ങളോളം തരാം ചികിത്സയിലും വിശ്രമത്തിലുമായിരുന്നു.
'കാന്താര: ചാപ്റ്റർ വൺ’ സിനിമയുടെ പ്രമോഷനു വന്നപ്പോഴും ശരീരത്തിലെ പരുക്കിന്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. വളരെയധികം വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നു തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു.